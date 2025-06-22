Минприроды бьет копытных

Минприроды намерено исключить из Красной книги РФ две популяции сайгаков из трех. Решение принято на фоне массовой миграции копытных из Казахстана в Саратовскую область. Животные вытаптывают и поедают посевы, но фермеры не могут их отстреливать из-за охранного статуса. После исключения «иностранных» сайгаков из Красной книги они станут объектом охоты, но не сразу, говорят опрошенные “Ъ” эксперты: согласование всех документов займет минимум полгода. Собеседники “Ъ” предлагают договориться с Казахстаном о регулировании численности животных на его территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Turar Kazangapov / Reuters Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В пятницу, 20 июня, Минприроды опубликовало на regulation.gov.ru проект приказа об изменении перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу. Сейчас в этот документ, среди прочего, входит и сайгак (Saiga tatarica). По закону любые действия, которые приводят к гибели или сокращению численности животных из Красной книги, запрещены. Министерство хочет оставить особый статус лишь у сайгаков, относящихся к популяции Северо-Западного Прикаспия (обитают преимущественно в Калмыкии и Астраханской области).

В границах РФ обитают еще две популяции — волго-уральская (Астраханская, Волгоградская и Оренбургская области) и бетпакдалинская (Оренбургская область), следует из материалов Минприроды. Эти популяции являются трансграничными: их ядро находится в Казахстане, но животные регулярно мигрируют в Россию и возвращаются обратно. С 2023 года, поясняют в Минприроды, отмечается «устойчивый заход особей волго-уральской популяции сайгака», животные мигрируют группами «до десятков тысяч животных».

В этом году на территории Саратовской области оказалось порядка 1 млн особей, которые наносят «ощутимый ущерб сельхозпроизводителям, а также повреждают защитные сооружения государственной границы РФ».

Минприроды также опасается заноса животными инфекционных заболеваний, включая ящур, сибирскую язву и бруцеллез.

СМИ ранее сообщали, что в июне многие фермеры Саратовской области лишились урожая из-за миграции копытных. «Протяженность границы в нашем хозяйстве — порядка 20 км. Все эти 20 км на протяжении трех суток табун шел нескончаемым потоком, съедая и вытаптывая на своем пути вообще все: пшеницу, сафлор, чечевицу, достаточно дорогостоящие культуры, все, что можно сочного съесть и вытоптать»,— рассказывал «Коммерсант FM» гендиректор агрофирмы «Дюрское» Александр Брысков. Животные нанесли его хозяйству ущерб более 10 млн руб., но это не является страховым случаем, так как сайгак не входит в реестр сельскохозяйственных вредителей. Власти Саратовской области пообещали компенсировать фермерам затраты на семена и топливо по поврежденным участкам.

Директор заповедника «Черные земли» (Калмыкия) Батаар Убушаев заявил “Ъ”, что поддерживает идею Минприроды. «Волго-уральская популяция очень большая — порядка 3 млн особей. Действительно, встает вопрос о том, чтобы регулировать их численность,— рассказал он “Ъ”.— А наша, чисто российская популяция Северо-Западного Прикаспия находится пока в фазе роста. В прошлом году насчитали порядка 40 тыс. особей, в этом учета еще не было, но говорить о ее восстановлении пока преждевременно. Поэтому вполне логично оставить ее в Красной книге».

Утверждение приказа Минприроды сделает сайгаков остальных популяций охотничьим ресурсом, говорит господин Убушаев, при этом эксперт призывает решать этот вопрос совместно с казахстанской стороной.

«Регулирование численности копытных обычно ведется осенью и зимой, а сайгаки в это время не в России, к нам они заходят летом и весной,— поясняет эксперт.— Поэтому отстрелом нужно заниматься там. А Россия должна получить какие-то компенсации или преференции за последствия захода сайгаков. Но это пусть решается на дипломатическом уровне».

Опубликованный проект приказа не означает, что любой охотник в ближайшее время сможет добывать сайгаков, обращает внимание эксперт природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин. По закону «О животном мире» предложения об исключении видов из Красной книги должны сопровождаться научными данными и данными «государственного мониторинга», обращает внимание он. Все эти документы должны быть опубликованы на сайте Минприроды и не менее чем за 180 дней до дня принятия «соответствующего решения».

Господин Крейндлин также отмечает, что вид Saiga tatarica (без разграничения по популяциям) также упомянут в «Перечне особо ценных диких животных», утвержденном постановлением правительства РФ №978. Этот документ используется при возбуждении уголовных дел, в том числе за незаконную добычу и оборот редких животных. Его нужно будет изменить вслед за приказом, указывает господин Крейндлин.

Поправки потребуются и к правилам охоты (утверждены еще одним приказом Минприроды): в их действующей редакции не указаны допустимые сроки добычи сайгака.

Незадолго до публикации проекта приказа Минприроды свое решение проблемы изложили и власти Саратовской области. Глава региона Роман Басаргин предложил вписать в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» юридические основания для регулирования численности сайгаков. На прошлой неделе инициативу поддержал комитет Совета федерации по аграрной политике.

Александр Черных, Иван Буранов