Как менялась ситуация с сайгаками в Казахстане

В 1974 году в республике насчитывалось 1,2 млн животных, но из-за браконьерства, болезней и перевода пастбищ под сельское хозяйство к 2003 году осталось всего 21 тыс. особей, и Международный союз охраны природы присвоил сайгаку категорию «Находящийся на грани исчезновения». Благодаря природоохранным мерам к 2023 году популяция выросла до 1,9 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Turar Kazangapov / Reuters, Turar Kazangapov / File Photo / Reuters Фото: Turar Kazangapov / Reuters, Turar Kazangapov / File Photo / Reuters

Осенью того же года сайгаков в Казахстане включили в перечень животных, подлежащих регулированию: министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что популяцию планируется сократить на 20% из-за «конфликта между человеком и животным». Но уже в феврале 2024 года отстрел сайгаков был остановлен после консультаций и обсуждения с учеными и международными экспертами.

Через несколько месяцев казахстанские фермеры начали жаловаться на животных. Так, в Нуринском районе были полностью уничтожены более 240 га посевов. Весной 2025 года численность сайгаков в Казахстане достигла порядка 4,1 млн особей. В Улытауской области произошел массовый падеж: более 15 тыс. животных погибло от болезней. Фермеры Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей жаловались СМИ на многотысячные стада, которые невозможно отогнать от посевов.

27 мая на заседании аграрного комитета Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана представитель республиканского Института зоологии сообщал, что программа по сохранению сайгаков обернулась «негативными последствиями», так как животных слишком много и они уничтожают посевы. По оценкам Минэкологии и природных ресурсов Казахстана, численность парнокопытных в стране в 2025 году может превысить 5 млн.

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части КНР с целью восстановления популяции. «Председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение»,— сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Иван Тяжлов