Степная антилопа ушла в поля

Миграция около 1 млн сайгаков из Казахстана на территорию приграничной Саратовской области оставила фермеров без урожая. Из-за краснокнижного животного многие из них полностью лишились результатов весенней посевной кампании. Владельцы агропредприятий подсчитывают ущерб, а специалисты обсуждают варианты решения проблемы. Сложностей добавляют природоохранные конвенции и запрет промысловой охоты на степную антилопу. О последствиях незапланированного нашествия — Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эрик Романенко / ТАСС Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Если в прежние сезоны миграции фермерам удавалось отводить сайгака от своих угодий подручными средствами, то теперь справиться с потоком стремительных антилоп сиренами с имитацией волчьего воя уже не выходит. В последних числах мая сразу три степных района в двух сотнях километров от Саратова столкнулись с тысячами животных, возвращающихся в изначальные места своего обитания.

Компенсировать потери за счет страховки у аграриев не выйдет, объясняет генеральный директор агрофирмы «Дюрское» Александр Брысков, его потери составляют более 10 млн руб.: «Протяженность границы в нашем хозяйстве — порядка 20 км. Все эти 20 км на протяжении трех суток табун шел нескончаемым потоком, съедая и вытаптывая на своем пути вообще все: пшеница, сафлор, чечевица, достаточно дорогостоящие культуры, все, что можно сочного съесть и вытоптать.

Это не страховой случай, потому что сайгак не входит в реестр сельскохозяйственных вредителей. Прямые убытки здесь — топливо, запчасти, семена, не считая зарплаты.

Гектары дорогостоящих культур уничтожены в десятках хозяйств. Но проблема касается не только растениеводов: форсируя водные преграды, многие животные погибли. Местные власти оперативно утилизировали туши, оказавшиеся в воде. Но питьевое водоснабжение и мелиорация здесь идут из реки общей протяженностью в сотни километров, значит, нельзя полностью исключить санитарные проблемы, продолжает Александр Брысков: «Из Малого Узеня снабжается весь город Новоузенск. Там достаточно крутые берега на подъеме. Животные, выбираясь наверх, давили молодняк, это касается видимых трупов. Но есть часть, которая могла утонуть. Пьем кипяченую воду, но водоснабжение продолжается».

Антилопы в период миграции могут передвигаться со скоростью до 80 км/ч, но теперь никуда не спешат, фермерские поля превратились в пастбища, отшучивается владелец хозяйства Сергей Черкесов, он потерял более 500 га: «Был урожай, теперь нет урожая. Одно съедает, переходит на другое, потом другое съедает, переходит на третье. Бродячий скот бывает сельский, несколько голов ходит, и то они ущерб приносят. И выгнать их невозможно, они с телятами сейчас».

Фермеры записали обращение к президенту, сайгака они не винят, но сетуют на нерасторопность чиновников. Обращение опубликовало издание «Взгляд-инфо». В свое время местная целина в одночасье стала сельскохозяйственной, объясняет директор биосферного заповедника «Черные Земли» Батаар Убушаев:

«Когда-то там были нераспаханные степи, теперь мы получаем от природы ответ.

Проблема нарастает из-за того, что сайгак при благоприятных условиях через каждые два года удваивает свою численность. Волго-Уральская популяция на сегодняшний день самая крупная в мире. Сайгак начинает возвращать себе былые места ареала».

Регулировать численность популяции степной антилопы на сегодня можно только научными методами. Но так было не всегда, и у промысловой охоты на сайгака есть свои интересанты. Это отнюдь не владельцы приграничных ферм, отмечает Батаар Убушаев: «Когда была охота на сайгака, то тушки продавались по всей европейской части нашей страны. Прежде всего это мясо. В конвенции прописано, продуктами из каких животных торговать можно, какими нельзя. На сайгака полный запрет. Китай очень ждет и надеется, когда будет торговля рогами сайгаков. Дело в том, что в странах Юго-Восточной Азии их рога имеют очень большое значение в традиционной медицине».

Помимо сайгака, Саратовское Заволжье рискует столкнуться и с нашествием саранчи. Впрочем, с насекомыми дело придется иметь не только здесь, тревогу бьют в Калмыкии, Астрахани, Волгограде и даже на Ставрополье.

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Станислав Крючков