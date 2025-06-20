В России начали испытывать онковакцину «Энтеромикс» на добровольцах

Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн сообщил о начале испытаний на добровольцах онковакцины «Энтеромикс». По его словам, в испытаниях участвуют 48 пациентов.

«Наш институт — первый, которому доверено проводить открытое одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины. Оно уже началось, набрано 48 добровольцев, токсический эффект в общем-то очень незначительный»,— сказал господин Каприн на сессии Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Вакцина «Энтеромикс» разрабатывалась НМИЦ совместно с Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. Препарат создан с использованием четырех непатогенных вирусов, способных уничтожать злокачественные клетки и активировать противоопухолевый иммунитет пациента.

Отбор добровольцев для участия в первой фазе клинических исследований вакцины против рака стартовал 12 декабря 2024 года и завершился 10 февраля 2025-го. Тогда о количестве набранных пациентов не сообщалось.

Андрей Каприн ранее пояснял, что стать добровольцами могут пациенты с подтвержденной солидной опухолью (имеет твердую оболочку и заполнена тканью — это самая трудноизлечимая форма онкозаболеваний). К участию будут допущены пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение, при этом все доступные методы терапии были исчерпаны.

Полина Мотызлевская