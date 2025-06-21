Президент Ирана: Тегеран готов гарантировать мирный характер ядерной программы
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, однако не откажется от нее. Об этом глава государства сказал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону.
«Мы готовы к переговорам и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирной атомной деятельности»,— приводит слова господина Пезешкиана иранское агентство Mehr. Он добавил, что приветствует любой диалог, но только в рамках закона исламской республики и международного права.
По словам иранского президента, Тегеран не производит ядерное оружие и никогда к этому не стремился. При этом планы Ирана по укреплению обороноспособности страны не подлежат обсуждению.
Иран провел пять раундов переговоров с США по ядерным вопросам. Запланированная на 15 июня встреча была отменена, так как за два дня до этого Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерных и оборонных объектов Ирана. После этого начались взаимные атаки Ирана и Израиля. Сегодня в Женеве состоялась встреча иранской стороны с Великобританией, Францией и Германией по поводу ядерной сделки Ирана и США.
Подробности — в материале «Европа достает Иран из пасти льва».