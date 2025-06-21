Глава МИД: Израиль пока не стремится к смене власти в Иране

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскрыл три цели в отношении Ирана. По его словам, смена власти в исламской республики пока не входит в их число.

«Мы назвали ядерную программу, ракетную программу и ликвидацию (командования Ирана.— “Ъ”) официальными и заявленными целями этой войны»,— сказал глава МИД в интервью газете Bild.

На вопрос, входит ли ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи в планы Израиля, господин Саар сказал: «Мы никогда заранее не говорим о том, что будем делать». Он добавил, что не верит в возможность урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем. Министр считает, что Иран должен отказаться от планов по обогащению урана.

Израиль начал операцию против Ирана «Народ как лев» 13 июня. Тегеран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3» и ударил по городам Израиля дронами и баллистическими ракетами. 20 июня в Женеве состоялась встреча иранской стороны с Великобританией, Францией, Германией, ЕС по поводу ядерной сделки Ирана и США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа достает Иран из пасти льва».

Елизавета Шмакова