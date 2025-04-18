Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест до июля

Мосгорсуд еще на три месяца продлил срок ареста экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, сообщил корреспондент ТАСС. Он проходит по делу о получении взятки на 1,185 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Накануне следствие ходатайствовало о продлении ареста Тимура Иванова в рамках расследования дела о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Его адвокаты уточнили, что будут обжаловать решение суда.

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля, против него возбуждено два уголовных дела. Помимо дела о взятке его обвиняют в хищении 216 млн руб. при покупке паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также около 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц».

В деле фигурируют бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин. В отличие от них Тимур Иванов не признает вину ни по одному из предъявленных обвинений.