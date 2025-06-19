Минобороны: российская армия взяла Новониколаевку в ДНР

Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Новониколаевка в ДНР. 12 июня военнослужащие из группировки «Центр» также получили контроль над населенными пунктами Петровское и Алексеевка в том же регионе.

8 июня оборонное ведомство России сообщало, что подразделения группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР. 11 июня к ней также вышли военнослужащие из подразделений группировки «Восток».