Соджу на берегу Волги

Из-за продолжающегося высокого спроса на корейское соджу российские производители алкоголя расширяют его разлив. АО «Татспиртпром» вслед за другими компаниями выходит на рынок такой продукции с брендом Kumiho. Увеличению продаж соджу способствуют в том числе локализация этой продукции и расширение представленности напитка в рознице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Крупный производитель крепкого алкоголя АО «Татспиртпром» начнет выпуск соджу, традиционного корейского напитка, под брендом Kumiho, рассказали “Ъ” в компании. В 2025 году планируется выпустить 600 тыс. л продукции, добавляют в «Татспиртпроме».

По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников рынка, в январе—апреле компания выпустила на 4% больше водки, до 2,7 млн дал, заняв первое место среди производителей. В его структуру входят два спиртовых завода, два ликеро-водочных завода, винзавод Vigrosso, где разливается продукция под брендами Tundra, Royal Raven, «Русская валюта», а также дистрибутор алкоголя «Алкоторг».

Активно производить соджу в России начали осенью 2023 года, когда Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» выпустил Stun (см. “Ъ” от 19 сентября 2023 года). В марте прошлого года Алкогольная сибирская группа (АСГ) также запустила разлив такой продукции. По данным рейтинга A.List, в 2024 году АСГ выпустила 1,71 млн л соджу под одноименной торговой маркой, а под вторым брендом компании, Sibsa,— около 0,6 млн л. Соджу Stun в прошлом году было произведено 1,32 млн л.

Традиционный корейский дистиллят соджу производится перегонкой браги на основе картофеля, риса или пшеницы с последующим разбавлением водой. Наиболее распространены марки соджу крепостью около 20%, зачастую с добавлением различных ароматизаторов и вкусовых добавок.

Как сообщал “Ъ” 4 февраля, среди экзотических напитков соджу стало самой быстрорастущей категорией. По подсчетам аналитической компании «Нильсен», его продажи в 2024 году выросли на 348% год к году. По информации директора по маркетингу АО «Татспиртпром» Елены Слободанюк, в январе—мае рост объемов продаж соджу опережал прошлый год уже на 148%. «Таким образом, объем рынка еще не достиг своего насыщения»,— отмечает она.

Продажи соджу растут из-за низкой базы и локализации производства, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его оценке, российский аналог обычно втрое дешевле импортного. К тому же активный вывод российского соджу на рынок совпал с резким сокращением и подорожанием импортного алкоголя, добавляет эксперт. По его мнению, в немалой степени популяризации этого напитка способствовал потребительский рост интереса к азиатской продукции в целом.

Госпожа Слободанюк отмечает, что все больше молодых потребителей отказываются от водки в пользу менее крепкого соджу. По ее данным, более 30% всех продаж этого корейского напитка приходится на покупателей в возрасте от 18 до 25 лет.

80,8 миллиона декалитров крепкого алкоголя было продано в России в январе—мае, по данным Росалкогольтабакконтроля.

В АСГ говорят, что продажи категории растут в первую очередь из-за увеличения ее дистрибуции. Все больше покупателей знакомятся с соджу за счет роста представленности напитка в рознице, поясняют в компании. Владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин соглашается, что сейчас все больше торговых точек начинают реализовывать соджу. По его словам, в компании также планируют наращивать объемы производства такой продукции и расширять существующие линейки.

С дистрибуторскими возможностями «Татспиртпрома» компания спокойно сможет вывести свой продукт в федеральную розницу, полагает Андрей Московский. К тому же у компании есть собственная сеть фирменных магазинов «Арыш Мае» в Татарстане, которая будет способствовать продвижению напитка, полагает эксперт.

Тем не менее в АСГ отмечают, что новым игрокам будет сложно пробиться в этой категории, так как за последний год уже сформировалась лояльность потребителей к существующим брендам. С учетом текущих объемов продаж категории есть куда расти, но на фоне нынешнего потребительского скепсиса трудно прогнозировать ее дальнейшее развитие, говорит господин Московский. «На алкогольном рынке два года активных продаж — это мало, чтобы можно было с уверенностью сказать, что сформировался устойчивый тренд»,— заключает эксперт.

Владимир Комаров