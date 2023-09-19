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Коммерсантъ FM
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Заводы разливают соджу

Российские компании начинают выпуск спиртного из Кореи

Производители спиртного продолжают искать возможности для роста в новых категориях, занятых импортными марками. Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» запустил свой бренд корейского напитка соджу крепостью 13%. До конца этого года в категорию, где доминирует марка Jinro, хочет выйти Алкогольная сибирская группа (АСГ). Спрос на слабоалкогольные напитки растет, но соджу пока мало известен в России.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

КЛВЗ «Кристалл» запустил производство соджу (soju) — традиционного корейского алкогольного напитка — под брендом Stun, сообщили “Ъ” в компании. Линейка включает пять позиций с разными фруктовыми вкусами крепостью 13%. В розничных сетях Stun должен продаваться примерно по 200 руб. за бутылку 0,375 л. Владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин говорит, что рецептуру соджу разрабатывали и адаптировали технологи из Южной Кореи. В этом году компания планирует выйти на продажи 50 тыс. дал напитка в месяц, а в 2024 году хочет начать экспорт в Корею и Китай.

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—июле КЛВЗ «Кристалл» выпустил 1,07 млн дал водки, заняв 12-е место в РФ по этому показателю. Портфель включает бренды Bionica, «Чарочка», выпускает по контракту водку «Хорта». КЛВЗ «Кристалл» также выпускал ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, позиционируя те как замену Jagermeister, что вызвало противодействие со стороны владельца бренда Mast-Jagermeister. В этом году компания обратилась в суд с заявлением о защите прав, КЛВЗ «Кристалл» подал встречный иск о защите репутации и возмещении убытков.

Объем продаж корейского соджу в России в КЛВЗ «Кристалл» оценивают примерно в 60 тыс. дал в год. Самый популярный бренд в категории — Jinro, занимающий первую строчку рейтинга The Millionaires’ Club издания Drinks International с продажами около 90 млн дал в 2022 году. На онлайн-витрине «Перекрестка» Jinro крепостью 13% стоит 499 руб. за бутылку 0,36 л со скидкой 16%. В российском подразделении HiteJinro “Ъ” не ответили.

Директор по развитию основного портфеля АСГ («Белая березка», «Пять озер», «Сиббиттер») Наталья Неворотова говорит, что АСГ разрабатывает три вкуса соджу и планирует начать продажи напитка до конца этого года. В РФ категория только начинает развиваться, но, учитывая мировую тенденцию и интерес к азиатской культуре, будет расти, прогнозируют в АСГ. Директор по маркетингу «Алвиса» («Старейшина», «Киновский») Светлана Ярцева отмечает, что соджу соответствует тренду на напитки, которые можно использовать для коктейлей, но пока категория нешироко известна в РФ. Местные потребители готовы пробовать новое, но неохотно идут в сторону снижения содержания алкоголя, указывают в Ladoga («Царская», Barrister). В ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») перспектив для значимых продаж соджу в России не видят в том числе из-за почти полного отсутствия знаний о напитке.

По данным национального ритейл-аудита NielsenIQ, самой растущей алкогольной категорией в РФ остается джин. В январе—июле продажи напитка год к году выросли на 29,5% в объеме и 24,2% в деньгах. Натуральные продажи вермутов увеличились на 22,5%, аперитивов — на 15,1%, а водки — снизились на 0,9%, подсчитали аналитики.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что всплеск популярности местного джина в РФ показал, что выход в новые для рынка категории может быть оправдан. Выпуск соджу не требует сложной технологии производства и укладывается в тренд роста спроса на слабоалкогольные напитки, указывает он. Но, добавляет господин Ставцев, запуск соджу потребует грамотной коммуникации с потребителем, чтобы напиток мог конкурировать с пивом и вином. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз добавляет, что соджу может стать востребованным в первую очередь у потребителей слабоалкогольных коктейлей.

Анатолий Костырев

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