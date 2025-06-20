Небензя назвал меморандумы наилучшим предложением для Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что меморандум об урегулировании конфликта — самое лучшее предложение, который может получить Украина. По его словам, если Киев не согласится с условиями Москвы, будет только хуже.

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже»,— сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по вопросам безопасности Украины (трансляция опубликована на сайте ООН).

Как добавил постпред, спасти Украину от «полной катастрофы» может только незамедлительный выход на конструктивные переговоры. Он также напомнил, что Кремль предлагает провести третью встречу делегаций двух стран после 22 июня. Отдельно господин Небензя поблагодарил власти США, которые «последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной».

Россия и Украина обменялись меморандумами с предложениями об урегулировании конфликта во время второго раунда переговоров, которые прошли в Стамбуле второго июня. В числе условий Москвы указан вывод украинской армии с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или, как альтернативный вариант, проведение демобилизации и прекращение поставок иностранной военной помощи. Украинская же сторона настаивает на полном прекращении огня с целью перехода к дальнейшим переговорам.

Об итогах второго раунда переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Петр Бузлаев