FT опубликовала полную версию меморандума Украины по урегулированию

Журналист Financial Times Кристофер Миллер опубликовал в соцсети X полный текст украинского меморандума по урегулированию конфликта с Россией. Этот документ был передан российской стороне перед переговорами, которые состоялись сегодня в Стамбуле.

Текст проекта опубликован на украинском и английском языках. Среди основных пунктов меморандума:

полное и безусловное прекращение огня — на суше, в небе и на море — для дальнейшего ведения переговоров;

возвращение находящихся на территории РФ украинских детей;

Украина не обязана сохранять нейтралитет, имеет право на сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Киев против ограничения численности ВСУ на украинской территории;

возможно поэтапное снятие некоторых антироссийских санкций, но с учетом механизма snapback, который позволит при необходимости возобновить действие отмененных рестрикций;

для обсуждения основных аспектов урегулирования необходимо провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского;

Россия и Украина обсуждали составленные ими меморандумы по урегулированию на переговорах в Стамбуле, которые продлились чуть больше часа. Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что в представленном Россией документе содержится требование о выводе ВСУ из присоединенных к РФ регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Предложение также предполагает возвращение на Украину десяти украинских детей.

Лусине Баласян