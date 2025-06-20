Anadolu: Израиль сообщил о более чем 2 тыс. пострадавших из-за атак Ирана

Около 2,2 тыс. жителей Израиля пострадали из-за ударов Ирана. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу израильского правительства.

«Раненых 2217 человек, из них 21 — в тяжелом состоянии. Общее число пострадавших, доставленных в больницы с начала обострения, составило 2517 человек»,— сказано в сообщении правительства. В заявлении уточняется, что большинство пострадавших уже выписаны из больниц, 132 человека продолжают лечение в стационарах, еще 55 — находятся в отделениях экстренной помощи.

Также более 8,1 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в сообщении. Число погибших при этом не изменилось — известно о 24 жертвах.

Израиль начал операцию «Народ как лев» 13 июня. Страна атаковала крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран ответил ракетными ударами по городам Израиля. Минздрав Ирана сообщал, что в результате атак Израиля более 1,2 тыс. жителей пострадали и свыше 220 погибли.

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Екатерина Отрашкевич