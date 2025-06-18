Конфликт между Израилем и Ираном. День шестой
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
Ночью и утром 18 июня Израиль и Иран продолжали обмениваться ракетными и авиаударами. Армия Израиля сообщила об авианалете на объект по производству центрифуг для обогащения урана, расположенный в Тегеране. Состоявшееся в Белом доме закрытое совещание завершилось без принятия решения об ударе по Ирану. Представители различных государств продолжают прилагать усилия для прекращения огня между сторонами.
9:08. У посольства России в Израиле есть планы по переносу ведомства «в другое безопасное место», сообщил посол Викторов.
8:49. Власти города Варамин (провинция Тегеран) утверждают, что средства ПВО Ирана сбили над городом самолет ВВС Израиля.
8:47. Иран сообщил, что в среду утром выпустил по Израилю несколько сверхзвуковых ракет — AFP.
8:44. Состоявшееся в Белом доме закрытое совещание завершилось без принятия решения об ударе по Ирану — The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Последствия ответных ударов Ирана по Израилю
8:40. Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 14:00 по местному времени (13:30 мск) — представитель Организации гражданской авиации Ирана Мехди Рамезани.
8:36. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители нанесли удары по целям в Тегеране, в том числе по объекту по производству центрифуг для обогащения урана.
8:31. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Он призвал к прекращению огня между Ираном и Израилем и возвращению к переговорам — МИД Египта.