Конфликт между Израилем и Ираном. День шестой

Ночью и утром 18 июня Израиль и Иран продолжали обмениваться ракетными и авиаударами. Армия Израиля сообщила об авианалете на объект по производству центрифуг для обогащения урана, расположенный в Тегеране. Состоявшееся в Белом доме закрытое совещание завершилось без принятия решения об ударе по Ирану. Представители различных государств продолжают прилагать усилия для прекращения огня между сторонами.

9:08. У посольства России в Израиле есть планы по переносу ведомства «в другое безопасное место», сообщил посол Викторов.

8:49. Власти города Варамин (провинция Тегеран) утверждают, что средства ПВО Ирана сбили над городом самолет ВВС Израиля.

8:47. Иран сообщил, что в среду утром выпустил по Израилю несколько сверхзвуковых ракет — AFP.

8:44. Состоявшееся в Белом доме закрытое совещание завершилось без принятия решения об ударе по Ирану — The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фотогалерея Последствия ответных ударов Ирана по Израилю Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре Фото: Itay Cohen / Reuters Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Yossi Zeliger / Reuters Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве Фото: Ariel Schalit / AP Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана Фото: Leo Correa / AP Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Следующая фотография 1 / 37 Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре Фото: Itay Cohen / Reuters Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Yossi Zeliger / Reuters Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве Фото: Ariel Schalit / AP Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана Фото: Leo Correa / AP Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Смотреть

8:40. Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 14:00 по местному времени (13:30 мск) — представитель Организации гражданской авиации Ирана Мехди Рамезани.

8:36. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители нанесли удары по целям в Тегеране, в том числе по объекту по производству центрифуг для обогащения урана.

8:31. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Он призвал к прекращению огня между Ираном и Израилем и возвращению к переговорам — МИД Египта.