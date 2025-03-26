«Агроэко» в 2025 году может вложить в экономику Воронежской области 26 млрд

Воронежская свиноводческая группа компаний «Агроэко» планирует вложить 26 млрд руб. в экономику региона до конца 2025 года. Об этом сообщили в облправительстве по итогам встречи губернатора Александра Гусева и председателя совета директоров ГК Владимира Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

До 2029 года агрохолдинг планирует реализовать шестую очередь производства, включая создание шести новых свиноводческих площадок. На 2025 год запланирован ввод молочно-товарной фермы Верхнемамонском районе и комбикормового завода в Новохоперском районе. Объем вложений в эти проекты в прошлом году оценивался в 6 мрлд и 7 млрд руб. соответственно.

Кроме того, агрохолдинг продолжает интеграцию активов ГК «Русмит», планируя в этом году направить около 3 млрд руб. на их модернизацию.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» «Агроэко» строит жилье для сотрудников: возведены два многоквартирных дома в Павловском районе, третий собираются ввести в эксплуатацию в 2025 году. Также в Бобровском районе появилось десять новых объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), проект планируется продолжить. «Агроэко», по данным облправительства, перечисляет около 4,5 млрд руб. налогов в год, из которых 3,5 млрд руб. направляется в региональный бюджет. В области действуют 40 площадок и селекционно-генетический центр компании.

ГК «Агроэко», по собственным данным, управляет активами в Воронежской и Тульской областях. Мощности компании рассчитаны на единовременное содержание 1,8 млн животных, 317 тыс. т производства свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га. Контролируется Владимиром Масловым.

О сделке по поглощению ГК «Русмит» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ход свиньей».

Анна Швечикова