Вкладываясь в будущее

Дорогие кредиты неизбежно влияют на инвестиционную активность. Тем не менее в регионах Черноземья продолжается реализация крупных инвестпроектов. Среди привлекающих вложения отраслей традиционно лидируют металлургия и аграрный комплекс — при этом все чаще ставка делается на глубокую переработку сельхозпродукции.

Мясоперерабатывающий комплекс в Павловском районе продолжает наращивать мощность

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Высокая ставка ЦБ начала влиять на инвестиционную деятельность — темпы роста вложений сократились, хотя по-прежнему демонстрируют позитивную динамику. Сценарий с замедлением роста российской экономики имеет гораздо больше шансов на реализацию, чем вариант со спадом, отметил в конце апреля советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По итогам января–сентября рост инвестиций в основной капитал в РФ составил 8,6%, при этом за аналогичный период прошлого года темпы роста были выше (10,5%), следует из исследования РИА Рейтинг. В Черноземье почти все регионы продемонстрировали показатель ниже среднего по стране, исключение составила лишь Липецкая область, где объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев прошлого года вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом объем инвестиций в денежном выражении составил 245,1 тыс. руб. на трудоспособную душу населения. Главное направление инвестиционной деятельности в регионе сосредоточено в аграрном секторе.

«Инвестиции в АПК продолжают расти. С 2019 года вложено больше 200 млрд руб. В 2025 году запустим 21 инвестиционный проект. Среди них — элеваторы, заводы по переработке картофеля и производству растительных масел. Господдержка остается ключевым инструментом развития: в прошлом году было выделено 4,8 млрд руб. В этом году на развитие АПК предусмотрено 6,5 млрд руб.»,— подчеркнул в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов по итогам февральской встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

В остальных регионах инвестиционная деятельность оказалась менее активной. В Курской области зафиксирован рост инвестиций в основной капитал на 8,3%. Впрочем, в денежном выражении регион демонстрирует лучший показатель в Черноземье — 271,7 тыс. руб. на трудоспособную душу населения. В качестве приоритетных направлений Министерство экономического развития выделило АПК ввиду наличия обширных сельскохозяйственных угодий и развитой перерабатывающей индустрии, металлургический кластер, в частности железнорудную отрасль, и внедрение экологичной энергетики.

В Тамбовской области отмечается рост инвестиционной деятельности на 7,2%, впрочем, если говорить о денежном показателе, то он оказался одним из самых скромных — 119 тыс. руб. По данным облправительства, самыми привлекательными для инвесторов в Тамбовской области остаются обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, транспортировка и хранение. В регионе с 2025 по 2030 год планируют реализовать более 30 проектов и мероприятий по модернизации и техническому перевооружению индустриального производства. Совокупный объем инвестиций может составить порядка 50 млрд руб.

Прирост на 7,1% по итогам девяти месяцев прошлого года показала Воронежская область, где на трудоспособную душу населения было инвестировано 141,8 тыс. руб. Активности компаний в регионе способствуют индустриальные парки и особые экономические зоны. В ежегодном отчете о деятельности правительства перед депутатами облдумы губернатор Александр Гусев подчеркнул, что в регионе работают 199 компаний в индустриальных парках с инвестициями 58 млрд руб. В декабре 2024 года на земельном участке площадью 440 га создан государственный индустриальный парк «Масловский-2». Правительство Воронежской области направило заявку в Министерство экономического развития Российской Федерации на расширение особой экономической зоны «Центр».

В Орловской области при росте инвестиций в основной капитал на 6,2% наблюдается самый низкий показатель фактических вложений — 101,1 тыс. руб. на трудоспособного жителя. По данным департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, активность в регионе проявляют промышленные предприятия. Инвестиции в 2024 году в этом сегменте достигли 16 млрд руб., большая часть — 13 млрд руб.— пришлась на обрабатывающие производства.

Аутсайдером в Черноземье стал Белгородский регион, где рост замедлился до +1,4%, впрочем, демонстрируя далеко не последний показатель фактических затрат — 173,9 тыс. руб. По данным замгубернатора по вопросам экономики Ильи Пономарева, приведенным в конце апреля на оперсовещании, в портфеле инвестиционных проектов Белгородской области с инвестициями более 100 млн руб. насчитывается 139 проектов с общим объемом инвестиций 466 млрд руб. В 2024 году было реализовано 38 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 33 млрд руб.

Уход в переработку

Основным драйвером роста в макрорегионе по-прежнему остается сектор АПК, где было заявлено немало крупных проектов по переработке.

В Орловской области компания «Гранд Фрайз» (реализует проект «Мираторга» и «Вкусно — и точка») продолжает строительство завода по переработке картофеля в ОЭЗ «Орел» стоимостью 19,5 млрд руб. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2026 года, завод будет производить картофель фри и хашбраун (картофельные оладьи). Проектная мощность составляет до 135 тыс. т продукции в год. Есть еще один проект по строительству завода картофеля фри — в ОЭЗ «Центр» в Воронежской области. Крупный поставщик снеков «Мартин» планирует инвестировать более 2 млрд руб. Пустить предприятие и вывести его на полную мощность должны в конце первого квартала 2026 года. К 2028-му планируется выйти на проектную мощность 30 тыс. т замороженного картофеля фри, долек и картофельных котлет в год.

В 2025 году «Эксойл групп» планирует завершить строительство второй очереди завода глубокой переработки масличных культур на территории ОЭЗ «Тербуны» в Липецкой области за 12 млрд руб., ориентированного на переработку 900 тыс. т сои и рапса в год. Это не единственный проект в сфере — еще один крупный маслоэкстракционный завод с 2019 года строит в Курской области «Курскагротерминал». Только в третью очередь планируется вложить 17,9 млрд руб. Заявленная мощность производства — 85 тыс. т соевого масла и 300 тыс. т соевого шрота, 200 тыс. т подсолнечного масла и 200 тыс. т жмыха в год.

ГК «Агроэко» Владимира Маслова собирается инвестировать 8,6 млрд руб.— планы были оформлены в виде инвестиционного соглашения с регионом на Петербургском международномм экономическом форуме (ПМЭФ) в июне прошлого года. Речь может идти о развитии уже работающего мясоперерабатывающего комплекса (МПК) «Агроэко» в Павловском районе, в частности о строительстве трех новых цехов разделки.

Еще один крупный проект — завод по глубокой переработке молока ГК «Молвест» Аркадия Пономарева, заявленный в августе прошлого года,— увеличил параметры. В мае компания сообщила, что планируемый объем инвестиций вырос с 6,5 млрд до 8 млрд руб., а проектная мощность переработки — с 1,2 тыс. до 2 тыс. т сырья (молока или сыворотки) в сутки. Производство планируется разместить в Калачеевском районе Воронежской области, где в 2019 году уже был пущен завод по переработке сыворотки. На заводе планируют наладить выпуск концентратов сывороточных и молочных белков, а также пермеата (порошок, получаемый в результате извлечения белков из сыворотки методом ультрафильтрации), или лактозы. Продукцию применяют в основном в производстве детского питания. За счет проекта и уже действующего завода «Молвест» рассчитывает обеспечить 60% потребности отечественного рынка, заместив часть импорта.

Железные планы

Активно воплощаются в Черноземье и проекты в сфере металлургии. В Липецкой области ООО «СИБУ Индастриэл» занимается строительством завода по производству огнеупорнои продукции на территории ОЭЗ ППТ «Липецк». Общий объем заявленных инвестиции — 3,8 млрд руб.

Впрочем, надо признать, реализация планов задерживается. О том, что крупный китайский производитель металлургической продукции «Сибу индастриэл» стал резидентом особой экономзоны «Липецк», стало известно еще в 2022 году. Тогда заявлялось о планах пустить производство в 2023-м. Предполагалось, что «Сибу индастриэл» будет сотрудничать с рядом крупных российских металлургических компаний, в том числе с НЛМК.

Кстати, и сам НЛМК осуществляет крупные инвестиции, в основном для внедрения экологических решений в производство. В прошлом году компания заявила о том, что в ходе реконструкции доменной печи №6 было инвестировано 7 млрд руб.: построены новые системы аспирации общей производительностью 3 млн куб. м/ч, на которых установлены высокоэффективные рукавные фильтры — они обеспечивают остаточную концентрацию пыли после очистки менее 5 мгн на куб. м, что в шесть раз ниже, чем в бытовом пылесосе.

По требованию времени

Часть проектов в макрорегионе стали ответом на общий тренд по импортозамещению.

Так, в Курской области идет реализация сразу двух крупных проектов по семеноводству. В 2023 году ООО «Курскагроактив» в поселке Камыши Курского раиона Курскои области начало строительство селекционно-семеноводческого центра по созданию гибридов кукурузы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. Сумма инвестиции составит 3,7 млрд руб.

Аналогичный проект реализует ООО «Агросемена» в Рыльском районе. В будущем селекционно-семеноводческом центре будут производить родительские формы гибридов подсолнечника и кукурузы. Ввод первого этапа планируется в июле 2025 года. Сумма инвестиции составит более 3,3 млрд руб.

Интересные проекты встречаются и в сегменте современных технологий. Концерн «Созвездие» планирует построить в индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области завод, который «будет выпускать радиоэлектронную аппаратуру для серийного производства средств связи нового поколения». Объем вложений в инвестпроект оценивается в 14 млрд руб. Инвестиционный проект предполагает строительство предприятия с 2025 по 2028 год. Должно быть создано порядка 2,8 тыс. рабочих мест со средней зарплатой около 149 тыс. руб.

Тамбовский производитель красителей и пигментов АО «Пигмент» планирует вложить 8 млрд руб. в модернизацию производства. Инвестиции будут направлены на модернизацию инфраструктуры, расширение мощности производства и выпуск новых продуктов. В том числе предполагается, что компания придет к импортозамещению присадок к топливам, акриловых эмульсий, пигментов. «Ежегодный прирост объемов производства превышает 10%, а реализация новых инвестпроектов позволит обеспечить рост производства на 15–20%»,— отмечал гендиректор предприятия Андрей Утробин.

В Курской области продолжает развитие один из крупнейших в РФ производителей медикаментов «Фармстандарт». В ближайшие три года компания планирует построить завод гормональных и ветеринарных препаратов. Объем инвестиций в проект составит 7 млрд руб.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что ставка рефинансирования напрямую влияет на активность аграрного сектора, который зависим от заемных средств.

«Второй важнейший фактор, который тормозит развитие аграрного сектора, это проблемы, связанные с импортом. Проблему санкций и высокой стоимости импорта невозможно решить с помощью льгот. Предложение на рынке сельскохозяйственной техники все еще более чем наполовину (53% к началу 2025 года) составляет импорт, до 40% племенного скота также импортируется, и это только верхушка айсберга. Санкции и все еще дешевый рубль, увы, не могут не сдерживать экономику региона»,— считает господин Тедеев и подчеркивает, что ключевым стимулом в ближайшее время могут стать государственные заказы в оборонной промышленности.

Ульяна Ларионова