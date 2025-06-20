Танкеры теряются между двух берегов

Помехи GPS в Ормузском проливе затрагивают около 1 тыс. судов ежедневно. Такие данные приводит провайдер Windward. Самые мощные помехи были зафиксированы 17 июня, тогда проблемы с геолокацией коснулись более 1 тыс. судов, включая большие танкеры для перевозки нефти и контейнеровозы. Кроме того, Front Eagle, находившийся недалеко от Ормузского пролива, передал несколько ложных сигналов геолокации, что привело к столкновению с другим танкером и пожару. Из-за некорректной работы GPS суда внезапно появляются в неожиданных местах, например, в российской степи, затем — у берегов Ирана. Глушение сигналов приводит к задержкам, отклонениям от маршрута, повышению стоимости прохода и росту аварийного риска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / File Photo / Reuters

Чем чревато продолжение этих сбоев? Этот маршрут практически незаменим, и любые сложности с движением судов неизбежно приведут к росту стоимости и провозимого топлива, подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Ормузский пролив — это одно из таких "бутылочных горлышек" мировой торговли, прежде всего углеводородами. Поэтому столько внимания. Там проходят порядка 25% мировой торговли нефтью и нефтепродуктами ежесуточно и около 30% мировой торговли СПГ. То есть фактически весь газ, который производит Катар, он отправляет в виде СПГ на мировые рынки именно через Ормузский пролив, и никакой альтернативы у него нет. То же самое с нефтью: у большей части производителей, которые экспортируют ее через пролив, альтернатив, в общем-то, почти нет. Получается, что если его перекрыть, то внутри залива будет заперт СПГ и газовый конденсат из Катара, нефть Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, самого Ирана.

Даже несколько дней в таком режиме приведут к мировому шоку и мировому энергетическому кризису. Цены на нефть при таком сценарии уйдут в трехзначные значения, а стоимость газа станет измеряться несколькими тысячами долларов за 1 тыс. кубов. Но долго это продлиться тоже не может.

Все прекрасно понимают, что, если Иран перекроет Ормузский пролив, то это станет последней мерой, которую он сможет предпринять в случае какой-то фатальной угрозы для себя, для режима, поэтому он этого до сих пор и не сделал. При этом не нужно думать, что в этом случае пострадают только азиатские страны. Формально большая часть нефти с Ближнего Востока, СПГ из Катара, идут именно на эти рынки. Но если не будет выхода углеводородов из этого региона, соответственно, цены поднимутся на всем мировом рынке, и в Европе, и в Соединенных Штатах тоже топливо подорожает. Для России как альтернативного производителя перекрытие Ормузского пролива тоже невыгодно. Оно, во-первых, не продлится долго, а во-вторых, сверхвысокие цены на нефть убивают спрос. Мало кто сможет позволить себе покупать ее по $150-200 за баррель».

По данным Объединенного морского информационного центра, за последнюю неделю транзит судов через Ормузский пролив сократился на 20%. Генеральный директор транспортно-логистической компании «Совфрахт» Карен Степаньян объясняет это военными рисками, которые возрастают и на море: «Отключения GPS идут уже, например, в Черном море последние пару лет точно, и навигация безопасная есть. Сам по себе факт отключения GPS, конечно, создает определенные неудобства для судоводителей, но не является каким-то нерешаемым. Современные суда все конвенционно оборудованы достаточно большим спектром техники, которая позволяет ходить безопасно и при отключенных спутниковых системах. Есть и комплекс, скажем так, старых навигационных инструментов вроде морского компаса, секстана, и комплекс новых радиолокационных станций, которые позволяют даже по очертаниям берегов, по пеленгам совершенно безопасно вести навигацию.

Сейчас все, безусловно, связано с рынком и обстановкой, которая имеется в районе Ормузского пролива, то есть это в первую очередь потенциальные боевые действия, которые ведутся на земле, но они очень легко могут перекинуться на море.

Так что ставки страхования будут расти, потому что часть компаний откажется от покрытий. В итоге большой сегмент танкеров, а они очень дорогостоящие, просто не пойдут в эти районы. Все выйдут в Аравийское море, в район Фуджейры, Хор-Факкана и будут стоять там на якорных стоянках. Но всегда найдутся отчаянные судовладельцы с более возрастным флотом, на стадии своего доживания. Вот они пойдут грузиться нефтью, но ставка на перевозку вырастает моментально».

По данным Bloomberg, иранские экспортеры нефти экстренно увеличили отгрузки из терминалов на танкеры, чтобы избежать рисков утраты сырья из-за возможных ударов со стороны Израиля. Издание изучило спутниковые снимки, которые показывают, что на главном терминале — на острове Харк — суда загружают нефть с повышенной скоростью и уезжают сразу.

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Анна Кулецкая