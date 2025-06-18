Закон сохранения барреля

Россия не видит рисков снижения поставок своей нефти на мировой рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Поставки обеспечиваются в полном объеме и на внутренний рынок, и на экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского экономического форума. Мировые цены на топливо скорректировались после взлета в начале недели. Если сразу после атаки Израиля на Иран стоимость марки Brent подскочила на 13%, почти до $79 за баррель, то сейчас сорт торгуется ниже $76.

Главный вопрос для инвесторов: станет ли Вашингтон напрямую вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном, заметил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Рынок явно находится в "режиме ромашки": ударят США, не ударят, ударят, не ударят… Потому что такой сценарий резко повышает вероятность полного или частичного перекрытия Ормузского пролива, что, конечно, сильно скажется на физическом рынке нефти. Сейчас 16,5 млн баррелей нефтеконденсата в сутки перевозится через него. Варианты перенаправления топлива существуют: у Саудовской Аравии есть нефтепровод в Красное море, у ОАЭ — нефтепровод в порт Фуджейра, но на самом деле они все равно ограничены.

Ряд стран просто не имеют никаких других возможностей, включая и, например, Катар с его сжиженным природным газом. То есть никаких иных альтернатив просто не существует».

Ранее Дональд Трамп сделал несколько заявлений в сети Truth Social, в частности, он написал, что терпение Вашингтона на исходе, и потребовал от Ирана безусловной капитуляции. Тегеран же пригрозил закрыть Ормузский пролив. Для мирового рынка энергоносителей это станет колоссальным шоком, оценивали такой сценарий эксперты банка JP Morgan, но и сама Исламская Республика тогда лишится водного пути и потеряет доходы. Однако Россия в таком случае сможет занять место иранских поставщиков, полагает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Российская нефть конкурирует на рынках Китая и Индии в основном именно с иранской, потому что и та, и другая подсанкционны, то есть на топливо из Исламской Республики тоже действуют дисконты. Таким образом по стоимости они похожи, как и по качественным характеристикам, то есть взаимозаменяемы. Поэтому если часть иранской нефти уйдет с рынка, то для российских поставщиков это дополнительная возможность нарастить экспорт. Плюс растет стоимость: до этих событий среднегодовая цена снижалась в сторону где-то $65-64 за баррель Brent. Сейчас возможно, что она повысится до $70-71 — это среднегодовой уровень».

Иран — один из крупнейших экспортеров сырой нефти среди стран ОПЕК. В апреле страна в среднем добывала 3,3 млн баррелей в сутки, это 12% от добычи картеля. Просчитывая варианты влияния ирано-израильского конфликта на нефтяные цены, аналитики банка JPMorgan прогнозировали рост барреля до $130, а глава МИД Ирака и вовсе поднял планку до $300 за баррель. Но это только при условии, что Тегеран все-таки пойдет на перекрытие Ормузского пролива. Если такая экстремальная ситуация продлится хотя бы несколько недель, эффект почувствует и глобальный, и российский энергетический рынок, пояснил портфельный управляющий компании «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин:

«Наверное, базовый сценарий не дойдет до критической точки, какой-то полномасштабной военной операции. Потому что, по сути, это никому невыгодно из всех участвующих сторон чисто экономически.

Цена на нефть может тогда дойти до $100+, куда фантазии хватит. И это будет инфляционное давление для США в том числе. Мы делали расчет, что каждые $10 в цене на нефть устойчивого роста добавляют 0,5% в американскую инфляцию. Это тоже не то, чего хотел бы, наверное, и президент США, и в первую очередь ФРС. При таком сценарии все проиграют, поэтому все это должно нормализоваться в течение месяца. При таком варианте нефть вернется обратно на уровень $70-65 за баррель. Тогда значимого, видимого эффекта для экономики России, для ее бюджета, для доходов не будет. Но если там возникнет серьезный долгосрочный конфликт на три месяца, а то и на полгода с ценами на топливо, близкими к $100 или выше, тогда, конечно, это положительно отразится с точки зрения доходов бюджета, доходов нефтяных компаний. Соответственно, возможно, мы еще увидим на этом фоне и более крепкий рубль, 75 руб. или даже 70 руб. за доллар».

Вместе с тем текущая цена нефти позволяет нефтяной отрасли России продолжать инвестиции для поддержания уровней добычи, сообщил вице-премьер Александр Новак, но добавил, что из-за укрепления рубля ситуация сейчас сложнее.

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Светлана Белова