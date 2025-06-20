Власти США подписываются на студенческие соцсети

Студенческие визы в США будут выдавать только после проверки соцсетей. В конце мая американские власти запретили некоторым университетам принимать иностранных студентов. Теперь указ приостановлен, но желающим получить разрешение на въезд придется открыть доступ к своим соцсетям. Такие правила ввел Госдепартамент. Какую реакцию вызвали новые требования у академического сообщества США? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Причиной приостановки выдачи студенческих виз стал конфликт Дональда Трампа с Гарвардским университетом, который не раз подвергался критике со стороны президента за академический стиль. В апреле американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм потребовала от учебного заведения предоставить информацию о потенциально преступных действиях студентов. Гарвард счел эти меры незаконными. В итоге некоторым вузам полностью запретили принимать иностранных абитуриентов. Чтобы снять ограничения, Госдепартамент потребовал изучать соцсети кандидатов. По данным CNN, новые правила проверки благонадежности учеников позволят властям проверять всю их активность в соцсетях, а закрытый аккаунт будет воспринят как попытка скрыть исходящую опасность.

Для многих поступающих ужесточение правил — это действительно проблема, подчеркнула в разговоре с “Ъ FM” студентка Бостонского университета Екатерина: «Когда начался этот скандал, я уже получила визу. Но после этого у меня все-таки были опасения по поводу того, станут ли проверять мои соцсети или нет. У меня в любом случае всегда был закрытый профиль, я ничего, кроме лайф-контента, туда не выкладывала.

Но знаю, что мои друзья, ребята из университета стали очень тщательно проверять свои записи и что-то удалять. Люди очень сильно по этому поводу переживают».

Официальная задача новой процедуры Госдепа — выявление лиц, которые «испытывают враждебные чувства» к США. Впрочем, под ударом может оказаться всё академическое сообщество, считает иммиграционный адвокат из штата Аризона Наталья Полухтин: «Все иностранные студенты суммарно дают Америке больше средств, чем все инвесторские визы. Бюджеты университетов от этого пострадали. Из этих же денег финансируются разного рода исследовательские программы, инфраструктура вузов. Любая репрессивная система начинается с подавления очагов инакомыслия. Любой университет — это очаг инакомыслия по определению. Конечно, написано очень четко, что все это происходит в интересах национальной безопасности и в целях борьбы с антисемитизмом и терроризмом, но это не значит, что на этом все остановится. Формулировки максимально широкие».

Особое внимание Госдеп будет уделять заявителям из числа политических активистов. На этом фоне в ФБР предупредили ученых, что «иностранные державы давно стремятся получить доступ к американским вузам». Все эти требования — лишь продолжение политики Трампа по дестабилизации внутренней системы, считает профессор Американского университета в Вашингтоне Алина Израэли: «Пока у нас ничего такого не случилось. Подозреваю, что проблемы возникнут в новом учебном году. Все это началось, когда Дональд Трамп стал президентом, все его решения были приняты в середине учебного семестра. Это вещи, которые не могут мгновенно повлиять на студентов, но они уже косвенно затрагивают наших учеников. К примеру, есть указ Трампа про изменения в программы по климату, биологии и разнообразию. И вот здесь уже серьезно поменялось содержание учебных курсов, в частности, ссылки на публикации, а также источники информации, которые мы используем».

По данным ЮНЕСКО, в США ежегодно поступают около 5 тыс. российских студентов, однако число абитуриентов постепенно сокращается. В первую очередь, это связано со сложным процессом получения студенческой визы, отметила генеральный директор учебного центра AcademConsult Ирина Следьева: «Мы говорим про сотни человек в год, которые уезжают именно по студенческой визе.

Люди перестроились на другие страны. Во-первых, в США далеко лететь, во-вторых, не так удобно получать разрешение на въезд, например, родственникам. И также американская студенческая виза не позволяет работать вне кампуса учебного заведения».

Посольствам и консульствам США по всему миру дается пять рабочих дней на внедрение обновленных стандартов проверки. Впрочем, смогут ли сотрудники консульств обрабатывать такое же количество заявок, как и раньше, пока непонятно.

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Леонид Пастернак