Дональд Трамп потребовал от Гарварда предоставить данные об иностранных студентах. Президент США назвал цифру в 31% — столько обучающихся якобы приехали из других стран. А университет, по его словам, скрывает, из каких именно. До этого администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на сумму более $2 млрд. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался об отношениях главы Белого дома и старейшего из университетов США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После нескольких месяцев угроз и предупредительных писем министр национальной безопасности США Кристи Ноэм подписала циркуляр, лишающий Гарвард права на прием иностранцев. Причина — отказ предоставить информацию о студентах с визами, замешанных в антиизраильских демонстрациях, а также «создании враждебной к евреям атмосферы и внедрении расистской политики DEI — разнообразия, справедливости и инклюзии».

Сейчас это решение временно приостановлено вердиктом окружного судьи, но, скорее всего, Гарварду в ближайшие пару лет все же придется обойтись без зарубежных абитуриентов. Это будет серьезная потеря, учитывая, что они составляют 27% от всех студентов и сами оплачивают обучение. Даже если найдется какой-то компромисс, многие иностранцы будут опасаться подавать документы на поступление, рискуя остаться ни с чем.

Впрочем, Гарвард — это только начало. Федеральные власти проводят расследования в отношении десятков университетов США. Например, Колумбийский университет уже получил письмо с выводами комиссии, в котором говорится, что «вуз действовал с преднамеренным безразличием в отношении враждебной среды, созданной некоторыми из его студентов». Как пишет профессор права Катерина Литвак из Чикаго, использованная формулировка просто убийственна для университета. Она означает, что руководство, зная о нарушениях, сознательно не предприняло никаких действий. Оспорить такое в суде будет очень сложно, и теперь можно ожидать, что Вашингтон откажется финансировать этот университет.

Официально процесс проходит под вывеской борьбы с антисемитизмом. Спорить с тем, что проблема есть, глупо. В кампусах открыто нападают на еврейских студентов, не допускают их до аудиторий и бойкотируют произраильских преподавателей. В том же Гарварде количество курсов по истории Ближнего Востока, отражающих израильскую точку зрения в десятки раз меньше курсов, базирующихся на постколониальной теории или откровенно исламистской платформе.

Хотя на самом деле Трамп объявил войну не столько антисемитизму, сколько так называемым вокизму и прогрессизму. То есть всему тому, что насаждалось демократами.

В этом отношении судьба руководства вузов незавидна. Каждая власть в США пытается внедрить в систему высшего образования свою повестку. Просто демократы это делали аккуратно, а Трамп как слон в посудной лавке, но суть одна. Любая администрация в Белом доме прекрасно понимает, что именно в университетах решается, кто через 20-30 лет придет во власть, причем не только в самой Америке.

Поэтому все чаще в США поднимается вопрос о создании идеологически разнообразного высшего образования. Мол, пусть будут не только левые, но и правые вузы. В целом концепция не лишена смысла и стоит лишь набрать необходимое количество спонсоров, как идея будет реализована. Но боюсь, что проблему она не решит. Невозможно загнать американскую академическую автономию в жесткие практически партийные рамки.

Скорее требуется, наоборот, бороться за нейтральность образования и в первую очередь за деполитизацию преподавательского состава. Но это долгий и весьма тернистый путь, а у нынешней администрации есть всего лишь четыре года, за которые разве что топором можно успеть помахать.

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