Зарубежное образование сместило фокус

Россияне возвращаются в европейские и американские вузы. На них сейчас приходится 75% всех запросов, сообщили “Ъ FM” в AcademConsult. В списке предпочтений абитуриентов и канадские университеты, но там серьезные проблемы с квотами и визами. Серьезные изменения и на азиатском направлении, которые лидировали последние пару лет. Китайские университеты переписали прайс-листы и теперь конкурируют в этом сегменте с западными учебными заведениями. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российско-американские переговоры вселяют оптимизм для рынка зарубежного образования. Только за последнюю неделю заметно выросло число заявок на университеты США, и тенденция будет нарастать. Источники “Ъ FM” не исключают, что уже в 2025 году на Соединенные Штаты придется 20% всех запросов. В лидерах роста и Великобритания, ее могут выбрать четверть всех студентов, которые хотят учиться за границей. По этому показателю она обогнала Германию, где программы дешевле, а поступить проще. В топ-три недружественных стран, куда стремятся российские студенты, входит Канада.

Но главная проблема — студенческие визы, предупреждает генеральный директор Open World Education Group Григорий Угаров: «В Канаде на государственном уровне приняли план сокращения количества студентов, и его принудительно урезают каждый год. Теперь можно не поступить потому, что абитуриент не попал в квоту. Те же канадцы сейчас, например, на 50% дают отказы в визах. Безусловно, это определенный риск. Та же Мальта сейчас тоже демонстративно каждому второму не дает визу и в частные школы, и в университеты. И самое проблемное это, конечно, Америка. За американской визой вылетают в Бишкек, в Белгород, в Бразилию, куда угодно, в Малайзию, в Абу-Даби».

По этой причине россияне выбирают запасные вузы. Ведь документы на студенческую визу можно подавать в консульство только после зачисления и частичной оплаты. В этом смысле проще в Нидерландах, где местные вузы сами направляют пакет на визу. И там практически нет отказов, как и в Испании, делятся собеседники “Ъ FM”. Для подстраховки уже половина клиентов рассматривают сразу три университета для поступления, но исходя из предметных рейтингов, а не стоимости обучения, добавляет генеральный директор компании AcademConsult Ирина Следьева: «Если, например, изучать IT человек собирался в Великобритании, то запасным аэродромом может оказаться Ирландия, где находится огромное количество IT-компаний и рынок труда очень большой. Серьезно выросло количество студентов, уезжающих получать образование в сфере инженерии — примерно в пять раз. Германия прекрасно развита в данном направлении. Запасным вариантом зачастую является Австрия. Может быть, не так много предоставляет возможностей по работе, но есть программы на немецком языке, они бесплатные. Туда легче поступить».

Еще одна проблема — сама приемная кампания, в которую вмешался искусственный интеллект. Он уже помогает поступить в университеты. Британские вузы, как пишет The Guardian,(https://www.theguardian.com/education/2025/feb/12/uk-universities-automating-interviews-face-deepfake-applicants) столкнулись с поддельными абитуриентами на этапе собеседований. Некоторые кандидаты теперь используют дипфейки для прохождения онлайн-интервью, меняя лица и голоса, улучшая произношение. Но такие эксперименты могут плохо закончиться, предупреждает специалист по зарубежному образованию агентства Smapse Education Давид Атобоев: «Для поступления на магистратуру некоторые университеты могут запрашивать интервью. Его можно создать с помощью искусственного интеллекта по типу дипфейка. В принципе, это работает и с написанием эссе. Касаемо реакции самих университетов, у них очень жесткая позиция в этом плане. Если вдруг какого-то абитуриента уличают в том, что он пользовался ИИ, например, для написания мотивационного письма, то ему сразу же отменяют заявку, и поступить в этот университет он больше не может».

Что касается стоимости обучения, самыми дорогими остаются американские, канадские и британские вузы. В среднем — $25 тыс. за год бакалавриата. Альтернатива — Объединенные Арабские Эмираты, где за $15-20 тыс. можно учиться в филиалах тех же европейских университетов, визу получить проще, в том числе для членов семьи. В Германии высшее образование обойдется от €6 тыс. до €15 тыс. В Китае — уже €10 тыс., хотя пару лет назад было вдвое дешевле.

На азиатском направлении, как делятся собеседники “Ъ FM”, спрос переориентировался на Малайзию, Филиппины и Таиланд. Там предлагают англоязычные программы— от IT до бизнеса всего за €5 тыс. А проблем с оплатой за обучение, как выясняется, стало меньше. Образовательные агентства теперь помогают и с платежами. Берут рубли — чем больше сумма, тем ниже комиссия. До $1 тыс. — 10%. Если переводить от €25 тыс., сбор составит не больше 5%.

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Аэлита Курмукова