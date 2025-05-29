Американские вузы расчищают для американцев

Соединенные Штаты решили ужесточить критерии выдачи виз иностранным студентам. При этом граждане КНР де-факто практически лишились возможности получения виз такого типа. А многие из тех, кто уже учится в американских вузах, рискуют потерять выданные ранее разрешения. Китайские граждане до сих пор составляли четверть от всех иностранных студентов в США, ежегодно принося в американскую экономику сотни миллионов долларов. И хотя администрация Трампа уверяет, что все это ради защиты интересов американцев, в академическом сообществе уверены: происходящее лишь наносит урон интересам США. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускники Колумбийского университета

Фото: Seth Wenig / AP Выпускники Колумбийского университета

Фото: Seth Wenig / AP

Госсекретарь США Марко Рубио поздним вечером в среду по местному времени (ранним утром в четверг, 29 мая по Москве) объявил о «новой визовой политике, которая на первое место ставит Америку, а не Китай». Согласно заявлению господина Рубио, «под руководством президента (Дональда.— “Ъ”) Трампа Госдепартамент США будет работать с Министерством внутренней безопасности над отзывом виз китайских студентов, включая тех, кто связан с Коммунистической партией Китая» или учится профессиям, чувствительным с точки зрения национальной безопасности США. Кроме того, ужесточаются критерии рассмотрения «всех заявок на получение виз из Китайской Народной Республики и Гонконга».

По сообщению NBC News, студенты из Китая, которые были приняты в такие университеты, как Гарвард, уже стали получать отказы в американской визе.

Представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции заявила: Китай всячески поддерживает продолжение «нормального сотрудничества в сфере образования и академических обменов». «Мы призываем США эффективно защищать законные права и интересы всех иностранных студентов, включая китайских»,— добавила она.

Заявление Марко Рубио прозвучало на следующий день после того, как администрация Трампа дала указание посольствам и консульствам США по всему миру до особого указания приостановить назначение новых собеседований для соискателей студенческих виз. Власти нацелены на дальнейшее ужесточение проверок таких заявителей. В частности, планируется максимально тщательно изучать их страницы в соцсетях.

Происходящее — следствие противостояния текущей администрации не только с Китаем, но и с ведущими американскими вузами, которых теперь ограничивают в правах и в финансировании из федерального бюджета.

Особенно остро вопрос стоит с Гарвардом. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм обвинила университет в создании небезопасной среды, что якобы позволило «антиамериканским, протеррористическим провокаторам» нападать на еврейских студентов и, возможно, даже сотрудничать с Коммунистической партией Китая.

Основываясь на этих подозрениях, администрация отозвала сертификат Гарварда на участие в SEVP — системе, предназначенной для контроля и регистрации иностранных студентов и участников программ обмена в США. Также власти потребовали от нынешних иностранных студентов вуза перевода в другие университеты. В противном случае они рискуют потерять свой легальный статус в США.

В учебном 2023/24 году на представителей Китая пришлось около четверти от всех иностранных студентов в США, то есть порядка 280 тыс. человек. В Гарварде в 2024 году училось около 6,7 тыс. иностранцев (30% всех учащихся), из которых около 1,2 тыс. было из Китая.

В 2024 финансовом году доход Гарварда от платы за обучение и связанных с этим статей бюджета составлял около $1,4 млрд, или 21% всех доходов университета.

Потеря одной пятой этих средств, особенно с учетом сокращения финансирования университета из федерального бюджета, серьезно ударит по финансовой устойчивости и деятельности вуза.

Гарвард не раз заявлял, что действия властей разрушительны для него. В начале мая по иску университета к властям суд временно заблокировал решение администрации Трампа об отзыве возможности Гарвардского университета принимать иностранных студентов.

Дональд Трамп теперь говорит о необходимости «установить предел» для числа иностранных студентов в Гарварде — «может быть, около 15%». «У нас есть люди, которые хотят пойти в Гарвард и другие вузы, но они не могут поступить, потому что у нас там есть иностранные студенты»,— возмущался накануне президент, обещая «сделать Гарвард снова великим».

Администрация Трампа не одинока в своей борьбе против иностранных студентов.

В марте конгрессмен-республиканец Райли Мур представил законопроект, подразумевающий полный запрет на выдачу студенческих виз гражданам КНР. Документ подвергся резкой критике со стороны китайских студентов и правозащитных групп, которые считают его дискриминационным.

Сокращение числа иностранных студентов негативно повлияет на «кадровый резерв» и доход американских университетов, приводит NBC News слова профессора Оксфордского университета Саймона Марджинсона. По его словам, это принесет пользу только конкурентам США: «Китай станет значительно более привлекательным, чем раньше, для студентов и исследователей с Глобального Юга, Западная Европа также значительно выиграет». По мнению профессора, кампания Дональда Трампа против Гарварда — «ужасная политическая ошибка», способная подорвать ведущую роль США в исследованиях и разработках, которая сохраняется со времен Второй мировой войны.

Екатерина Мур