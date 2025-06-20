Канада вводит пошлины на сталь и алюминий для защиты рынка

Канада вводит защитные пошлины на импорт стали и алюминия в ответ на действия США. Премьер Марк Карни заявил, что Оттава скорректирует 25% пошлины на эти металлы из США к 21 июля в зависимости от хода переговоров с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дополнительные тарифы коснутся превышения импорта стали из стран без договора о свободной торговле с Канадой над уровнем 2024 года. «Речь о стабилизации внутреннего рынка и предотвращении вредного перераспределения товаропотоков из-за действий США»,— пояснил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань.

Карни добавил: «Если не защитим отрасль, сталь третьих стран хлынет в Канаду». Меры, вероятно, направлены против Китая, на импорт стали и алюминия из которого уже введена 25% пошлина. Одновременно власти начнут закупать канадскую сталь и алюминий для инфраструктуры, оборонзаказа и автопрома.

4 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, который повышает пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, что канадская промышленность назвала «катастрофой». Премьер Канады Марк Карни планировал детально обсудить свои разногласия относительно пошлин с главой Белого дома на полях саммита G7, но Дональд Трамп досрочно покинул мероприятие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент США отпросился с саммита».