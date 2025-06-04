Металлы в обмен на уступки

Ставки пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий с 4 июня повышены в два раза, до 50% — соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Ограничения затронут все страны за исключением Великобритании, договорившейся об этом в ходе переговоров с США. В числе государств, для которых повышенные тарифы окажутся особенно чувствительными,— Канада, Мексика, Южная Корея и Япония. Но как минимум часть из них, вероятно, также будет выведена из-под действия пошлин по итогам переговоров: с учетом зависимости США от поставок стали и алюминия повышение тарифов грозит не только ростом цен для американского рынка, но и торможением обрабатывающей промышленности страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который повышает пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50%. Решение, анонсированное на прошлой неделе, он традиционно объяснил угрозой, которую такие поставки создавали для национальной безопасности. Прежние тарифы, введенные в марте, пока не позволили американской промышленности «нарастить и поддержать» необходимые темпы загрузки производственных мощностей, говорится в документе, опубликованном Белым домом.

Повышение пошлин не затронет лишь Великобританию, которая договорилась об этом с США еще в начале мая, заключив торговое соглашение. Тарифы для этой страны, впрочем, могут быть увеличены, если Вашингтон посчитает, что Лондон не выполняет свою часть торговой сделки. Она, напомним, предполагает среди прочего отмену пошлин на поставки американского этанола (решение об этом принято, но еще не реализовано).

Пока предполагается, что из поставщиков стали в США серьезнее всего пострадают Канада, Бразилия, Мексика, а также Южная Корея, Вьетнам и Япония — для них Штаты остаются одним из важнейших рынков сбыта.

Отметим, что для крупнейшего в мире производителя стали, Китая, повышение тарифов чувствительным не будет: поставки КНР в США сократились еще в 2018 году после введения 25-процентных пошлин. Среди поставщиков алюминия наиболее серьезно ограничения отразятся на Канаде — импорт этой продукции в США из страны в прошлом году составил 3,2 млн тонн. Для сравнения: следующие ключевые поставщики, ОАЭ и Китай, ввезли в США 340 тыс. и 222 тыс. тонн соответственно.

Отметим, большинство основных поставщиков стали и алюминия сейчас ведут переговоры с США об условиях отмены ограничений. Об «интенсивных и оживленных» переговорах сообщала Канада. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявлял о запланированных на эту неделю встречах с Вашингтоном и отмечал, что 50-процентные тарифы, вероятно, не будут действовать долго — их негативные последствия могут оказаться крайне серьезными.

Аналитики разделяют эти ожидания. Как напоминают в Trading Economics, США зависимы от импорта обеих категорий продукции: более четверти всей стали и половины алюминия страна ввозит из-за рубежа. В среднесрочной перспективе ограничения могут привести не только к разгону цен, но и к серьезному снижению деловой активности в обрабатывающей промышленности США. С учетом потенциальных рисков и опыта отмены других ограничений очередное повышение пошлин пока выглядит попыткой Вашингтона усилить переговорную позицию для встреч с торговыми партнерами. Белый дом уже подтвердил, что готов снижать тарифы при достижении договоренностей.

Кристина Боровикова