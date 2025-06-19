Песков: удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации в регионе

В Кремле считают разговоры на Западе о свержении режима в Иране «неприемлемыми». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии RT.

Возможный удар США по объектам в Иране господин Песков назвал «неверным шагом», который обязательно приведет к существенной эскалации и «еще больше осложнит положение дел в регионе».

«Мы также знаем, что, например, американская разведка признала, что она не располагает какими-либо доказательствами, что у Ирана было ядерное оружие»,— сказал господин Песков. Он сказал, что в Москве исходят из заявлений Исламской Республики о нежелании обладать ядерным вооружением.

Пресс-секретарь отметил, что президент Владимир Путин имеет потенциал для оказания посреднических услуг между конфликтующими ближневосточными государствами. Он заключается в партнерстве с Ираном и доверительных отношениях с Израилем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на регулярном брифинге с журналистами, что президент США Дональд Трамп решит, будет ли его страна наносить удары по Ирану, в течение двух ближайших недель.

Подробнее о планах США — в материале «К иранскому атому подобрали калибр».

Степан Мельчаков