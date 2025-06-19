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К иранскому атому подобрали калибр

Вашингтон утвердил план войны с Тегераном

Президент США Дональд Трамп утвердил проект военной операции против Ирана, однако решил оставить Исламской Республике немного времени, чтобы обдумать вариант с возобновлением переговорного процесса. В Тегеране утверждают, что открыты к диалогу с Вашингтоном, хотя ранее выдвигали в качестве предварительного условия прекращение израильских ударов. На седьмой день операции «Народ как лев» Израиль дал понять, что паузы в боевых действиях ожидать не стоит: список целей будет лишь расширяться.

Сверхтяжелая американская бомба GBU-57

Сверхтяжелая американская бомба GBU-57

Фото: Whiteman Air Force Base

Сверхтяжелая американская бомба GBU-57

Фото: Whiteman Air Force Base

Дональд Трамп проинформировал своих старших помощников, что утвердил план присоединения США к израильской операции «Народ как лев». Об этом заявили информированные источники The Wall Street Journal. Однако глава Белого дома решил немного повременить с приказом о начале кампании. «Может, сделаю, а может, не сделаю. Никто не знает, что я собираюсь делать»,— заявил господин Трамп журналистам вечером 18 июня. Чуть позже он добавил: «Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до наступления срока, понимаете? Потому что все меняется, особенно во время войны… Все может двигаться от одной крайности к другой».

Ожидая присоединения США к операции, Израиль продолжил отражать иранские удары и атаковать Исламскую Республику.

Утром 19 июня Иран выпустил в сторону еврейского государства новую порцию ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала как минимум семь прямых попаданий в южной и центральной части страны, включая больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, а также здание Тель-Авивской фондовой биржи в окрестностях Рамат-Гана. Серии иранских ударов предшествовала бомбардировка ЦАХАЛом десятков целей в Иране, в том числе удар по неработающему тяжеловодному ядерному реактору в Араке.

«Трусливый иранский диктатор (имеется в виду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.— “Ъ”) сидит в глубине укрепленного бункера и преднамеренно обстреливает больницы и жилые дома в Израиле,— заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.— Это военные преступления самого серьезного характера, и Хаменеи заплатит за свои преступления». По его словам, силам ЦАХАЛа уже поручено «увеличить интенсивность ударов по стратегическим целям в Иране и по правительственным целям в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Израиля и подорвать режим аятолл».

Прибыв 19 июня на место падения ракеты в Холоне, господин Кац впервые объявил, что уничтожение верховного лидера Ирана — одна из целей израильской операции. Он назвал Али Хаменеи «современным Гитлером». А премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посетив Беэр-Шеву, подтвердил: от израильских ударов «не застрахован никто», даже верховный лидер Ирана.

Как Дональд Трамп обдумывал, вступать ли США в войну с Ираном

Сейчас в Израиле ожидают, что США напрямую включатся в боевые действия. «Мы считаем, что вопрос не в том, присоединятся ли они, а в том, когда они это сделают,— пояснил 12-му каналу один из высокопоставленных израильских чиновников вечером 18 июня.— Мы считаем, на данном этапе трудно представить, что он (Дональд Трамп.— “Ъ”) отступит. Мысленно он уже находится в режиме атаки». По словам собеседника канала, чтобы США отказались присоединиться к военной кампании, должно «произойти что-то действительно исключительное».

В администрации господина Трампа пока обдумывают, будет ли американская помощь действительно эффективна для уничтожения подземной части иранской ядерной инфраструктуры. По словам источников портала Axios, глава Белого дома запросил консультации со своими военными советниками, чтобы узнать, может ли сверхтяжелая американская бомба GBU-57, рассчитанная на уничтожения бункеров, окончательно разрушить центр по обогащению урана в Фордо — ядерный объект, который занимает особое место в списке приоритетных для израильтян целей.

Представители американского командования заявили господину Трампу: у них есть абсолютная уверенность в том, что «мать всех бомб» поставит точку в истории с Фордо. Впрочем, главу Белого дома это пока окончательно не убедило, отмечает Axios.

Концепция разработки мощнейшей неядерной бомбы появилась в Вашингтоне еще в 2004 году, в эпоху администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Хотя снаряд-тяжеловес проходил долгие испытания, в том числе в период первого президентского срока господина Трампа, он практически не применялся в условиях реальной войны. Менее продвинутую и менее громоздкую версию боеприпаса — GBU-43 — вооруженные силы США по приказу Дональда Трампа сбросили в 2017 году в Афганистане, но удар носил тогда скорее символический и имиджевый характер.

Власти Израиля уже предложили США альтернативный, но более рискованный вариант действий в отношении центра в Фордо.

Как сообщил Axios неназванный американский чиновник, еврейское государство заявило о готовности высадить в этой части Ирана свой спецназ, который мог бы попытаться штурмовать объект и заложить взрывчатку изнутри.

Натиск Израиля усиливается, иранцев призывают не сдаваться

Опыт такого штурма у Израиля был не так давно. 8 сентября 2024 года на территории Сирии высадились бойцы спецподразделения «Шальдаг» и члены спасательно-эвакуационного подразделения 669 в составе ВВС ЦАХАЛа. Группа спецназовцев численностью 120 человек провела в провинции Хама почти двухчасовую операцию по штурму и уничтожению подземного ракетного завода, принадлежавшего Ирану и группировке «Хезболла». Этот объект находился на глубине 70–130 м под землей. Для сравнения: важнейшие залы Фордо находятся на глубине от 80 до 90 м.

Иран, похоже, осознает возрастающие риски. Как заявил изданию The New York Times (NYT) неназванный высокопоставленный иранский дипломат, Тегеран готов принять предложение Вашингтона о проведении очных переговоров между министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи и представителями администрации господина Трампа.

Из сообщения NYT следует, что Иран готов к консультациям без предварительных условий. Это заметно отличается от тех требований, которые Иран выдвигал с первого дня войны.

Как отмечали источники Financial Times, на тот момент Тегеран заявлял соседям по Ближнему Востоку, пытавшимся выступать посредниками, что согласится возобновить «ядерные» переговоры с Вашингтоном только после того, как Израиль прекратит бомбардировки иранской территории. Но, как любит говорить господин Трамп, все быстро меняется, особенно во время войны.

Нил Кербелов

Фотогалерея

Последствия ударов Ирана по Израилю

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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