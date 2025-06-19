К иранскому атому подобрали калибр

Президент США Дональд Трамп утвердил проект военной операции против Ирана, однако решил оставить Исламской Республике немного времени, чтобы обдумать вариант с возобновлением переговорного процесса. В Тегеране утверждают, что открыты к диалогу с Вашингтоном, хотя ранее выдвигали в качестве предварительного условия прекращение израильских ударов. На седьмой день операции «Народ как лев» Израиль дал понять, что паузы в боевых действиях ожидать не стоит: список целей будет лишь расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сверхтяжелая американская бомба GBU-57

Фото: Whiteman Air Force Base Сверхтяжелая американская бомба GBU-57

Фото: Whiteman Air Force Base

Дональд Трамп проинформировал своих старших помощников, что утвердил план присоединения США к израильской операции «Народ как лев». Об этом заявили информированные источники The Wall Street Journal. Однако глава Белого дома решил немного повременить с приказом о начале кампании. «Может, сделаю, а может, не сделаю. Никто не знает, что я собираюсь делать»,— заявил господин Трамп журналистам вечером 18 июня. Чуть позже он добавил: «Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до наступления срока, понимаете? Потому что все меняется, особенно во время войны… Все может двигаться от одной крайности к другой».

Ожидая присоединения США к операции, Израиль продолжил отражать иранские удары и атаковать Исламскую Республику.

Утром 19 июня Иран выпустил в сторону еврейского государства новую порцию ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала как минимум семь прямых попаданий в южной и центральной части страны, включая больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, а также здание Тель-Авивской фондовой биржи в окрестностях Рамат-Гана. Серии иранских ударов предшествовала бомбардировка ЦАХАЛом десятков целей в Иране, в том числе удар по неработающему тяжеловодному ядерному реактору в Араке.

«Трусливый иранский диктатор (имеется в виду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.— “Ъ”) сидит в глубине укрепленного бункера и преднамеренно обстреливает больницы и жилые дома в Израиле,— заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.— Это военные преступления самого серьезного характера, и Хаменеи заплатит за свои преступления». По его словам, силам ЦАХАЛа уже поручено «увеличить интенсивность ударов по стратегическим целям в Иране и по правительственным целям в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Израиля и подорвать режим аятолл».

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Прибыв 19 июня на место падения ракеты в Холоне, господин Кац впервые объявил, что уничтожение верховного лидера Ирана — одна из целей израильской операции. Он назвал Али Хаменеи «современным Гитлером». А премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посетив Беэр-Шеву, подтвердил: от израильских ударов «не застрахован никто», даже верховный лидер Ирана.

Сейчас в Израиле ожидают, что США напрямую включатся в боевые действия. «Мы считаем, что вопрос не в том, присоединятся ли они, а в том, когда они это сделают,— пояснил 12-му каналу один из высокопоставленных израильских чиновников вечером 18 июня.— Мы считаем, на данном этапе трудно представить, что он (Дональд Трамп.— “Ъ”) отступит. Мысленно он уже находится в режиме атаки». По словам собеседника канала, чтобы США отказались присоединиться к военной кампании, должно «произойти что-то действительно исключительное».

В администрации господина Трампа пока обдумывают, будет ли американская помощь действительно эффективна для уничтожения подземной части иранской ядерной инфраструктуры. По словам источников портала Axios, глава Белого дома запросил консультации со своими военными советниками, чтобы узнать, может ли сверхтяжелая американская бомба GBU-57, рассчитанная на уничтожения бункеров, окончательно разрушить центр по обогащению урана в Фордо — ядерный объект, который занимает особое место в списке приоритетных для израильтян целей.

Представители американского командования заявили господину Трампу: у них есть абсолютная уверенность в том, что «мать всех бомб» поставит точку в истории с Фордо. Впрочем, главу Белого дома это пока окончательно не убедило, отмечает Axios.

Концепция разработки мощнейшей неядерной бомбы появилась в Вашингтоне еще в 2004 году, в эпоху администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Хотя снаряд-тяжеловес проходил долгие испытания, в том числе в период первого президентского срока господина Трампа, он практически не применялся в условиях реальной войны. Менее продвинутую и менее громоздкую версию боеприпаса — GBU-43 — вооруженные силы США по приказу Дональда Трампа сбросили в 2017 году в Афганистане, но удар носил тогда скорее символический и имиджевый характер.

Власти Израиля уже предложили США альтернативный, но более рискованный вариант действий в отношении центра в Фордо.

Как сообщил Axios неназванный американский чиновник, еврейское государство заявило о готовности высадить в этой части Ирана свой спецназ, который мог бы попытаться штурмовать объект и заложить взрывчатку изнутри.

Опыт такого штурма у Израиля был не так давно. 8 сентября 2024 года на территории Сирии высадились бойцы спецподразделения «Шальдаг» и члены спасательно-эвакуационного подразделения 669 в составе ВВС ЦАХАЛа. Группа спецназовцев численностью 120 человек провела в провинции Хама почти двухчасовую операцию по штурму и уничтожению подземного ракетного завода, принадлежавшего Ирану и группировке «Хезболла». Этот объект находился на глубине 70–130 м под землей. Для сравнения: важнейшие залы Фордо находятся на глубине от 80 до 90 м.

Иран, похоже, осознает возрастающие риски. Как заявил изданию The New York Times (NYT) неназванный высокопоставленный иранский дипломат, Тегеран готов принять предложение Вашингтона о проведении очных переговоров между министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи и представителями администрации господина Трампа.

Из сообщения NYT следует, что Иран готов к консультациям без предварительных условий. Это заметно отличается от тех требований, которые Иран выдвигал с первого дня войны.

Как отмечали источники Financial Times, на тот момент Тегеран заявлял соседям по Ближнему Востоку, пытавшимся выступать посредниками, что согласится возобновить «ядерные» переговоры с Вашингтоном только после того, как Израиль прекратит бомбардировки иранской территории. Но, как любит говорить господин Трамп, все быстро меняется, особенно во время войны.

Нил Кербелов