Белый дом: Трамп взял две недели на решение об атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп решит, будет ли его страна наносить удары по Ирану, в течение двух ближайших недель. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Kent Nishimura / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Kent Nishimura / Reuters

По ее словам, американский президент верит в шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном. «В связи с тем что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель»,— процитировала госпожа Левитт заявление американского президента.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала Kan 11 заявил, что еврейское государство «приветствует любую помощь» в деле ударов по иранским ядерным объектам.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил проект военной операции против Ирана, однако решил оставить Исламской Республике немного времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».

Степан Мельчаков