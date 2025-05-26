Гонконг предложил прописку

Гонконг принял закон о возможности «входящей» редомициляции, став для российского бизнеса еще одной «дружественной» территорией для переезда из «недружественных» юрисдикций. Этот специальный административный район КНР выгодно отличается наличием действующего соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения, льготами для бизнеса и низкими издержками на администрирование компаний, отмечают юристы. Однако редомициляция в Гонконг сопряжена и с рядом рисков — от отсутствия устоявшейся практики применения этого режима до возможных ограничений со стороны банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российскому бизнесу предстоит присмотреться к Гонконгу как к месту возможной редомициляции из «недружественных» юрисдикций

Фото: Vincent Yu / AP Российскому бизнесу предстоит присмотреться к Гонконгу как к месту возможной редомициляции из «недружественных» юрисдикций

Фото: Vincent Yu / AP

23 мая вступил в силу пакет изменений к законодательству Гонконга, который разрешает «входящую» редомициляцию, то есть переезд иностранных компаний в этот специальный административный район Китая. Теперь российские предприниматели могут выбрать эту юрисдикцию (наряду с такими государствами, как ОАЭ, Маврикий и Сейшелы) для перемещения из «недружественных» стран и офшоров.

Принятие изменений объясняется желанием властей Гонконга поддержать экономику в условиях торговой войны США и КНР. В прошлый президентский срок Дональда Трампа последствия подобного противостояния оказались для Гонконга весьма чувствительными. Теперь, отметим, экономика Гонконга демонстрирует большую устойчивость, а статус одного из международных финансовых центров позволяет ему оставаться привлекательным для китайских и зарубежных компаний. В 2021 году Гонконг разрешил редомициляцию для инвестиционных фондов, теперь речь идет и о компаниях.

Руководитель отдела международного налогового планирования юридической компании Amond & Smith Софья Гурова отмечает, что инициатива Гонконга вписывается в логику глобальной конкуренции юрисдикций за бизнес.

«Речь идет не только о налогах, но и о развитии сервисной инфраструктуры. Гонконг реагирует на запрос международного бизнеса — не только российского — на устойчивые правила, юридическую предсказуемость и доступ к банковской системе без потери корпоративной истории»,— говорит эксперт.

С вступлением изменений в силу редомициляция в Гонконг доступна частным и публичным компаниям с ограниченной и с неограниченной ответственностью. У компании должно быть одобрение на переезд от 75% ее участников, а также законодательная возможность переезда из ее действующей юрисдикции. Глава UFG Wealth Management Диана Каляева отмечает гибкость принятого режима: к переезжающим компаниям отсутствуют требования по выручке, активам и численности персонала. Гонконг не применяет правил CFC (контролируемых иностранных компаний), что позволяет эффективно планировать налоговую нагрузку без риска двойного налогообложения. При этом режим не предполагает редомициляцию из самого Гонконга: покинуть юрисдикцию без сложных процедур пока невозможно.

С процедурной точки зрения «переезд» в Гонконг не сильно отличается от «переезда» в другие страны, говорит партнер департамента налогов и права компании ДРТ Елена Соловьева. Сравнивать, по ее словам, нужно юридические, налоговые и другие последствия. В Гонконге, Катаре и ОАЭ стандартные ставки налога на прибыль составляют 16,5%, 10% и 9% соответственно. По словам партнера Kept Александра Токарева, соглашение Гонконга и РФ позволяет снизить налог на доходы у источника выплаты в РФ по дивидендам с 15% до 5%, а по процентам и роялти — с 25% до 0% и 3% соответственно. При этом, в отличие от ОАЭ, налоговый режим Гонконга при правильном структурировании позволяет освободить от налогообложения все доходы компании, а не по ограниченному перечню. По словам Софьи Гуровой, администрирование компаний в Гонконге из-за высокой конкуренции также в разы дешевле, чем во многих других странах, в том числе чем в ОАЭ.

Российский бизнес интересуется этой юрисдикцией на фоне ограниченного доступа к другим финансовым центрам — Лондону, Нью-Йорку, Сингапуру. «Гонконг исторически используется российским бизнесом для создания торговых и холдинговых компаний, он занимает выгодное географическое положение с точки зрения азиатских рынков, обладает развитой деловой инфраструктурой»,— говорит Александр Токарев.

Связанным с РФ компаниям режим редомициляции в Гонконг дает возможности глобальной интеграции, налогового планирования и повышения репутации бизнеса, считает глава практики китайского права юридической фирмы ККМП Чак Пэн. «Гонконг открыто заявил, что не будет следовать каким-либо западным санкциям в отношении России, по крайней мере на правительственном уровне»,— говорит юрист. Однако крупные банки Гонконга, в основном китайские и британские, опасаются вторичных санкций и неохотно проводят операции с «российским следом».

«Требование о раскрытии конечного бенефициара для гонконгских компаний может даже усугубить проблему, поскольку банки могут потребовать от редомицилированной компании раскрытия информации»,— предупреждает Чак Пэн.

Редомициляция в Гонконг не универсальное решение, соглашаются юристы. Помимо проблем с расчетами, самый очевидный риск переезда — отсутствие сложившейся практики. По словам Елены Соловьевой, с некоторых операций взимается гербовый сбор, который не предусмотрен в ОАЭ и Катаре. Партнер налоговой практики «ТеДо» Анна Модянова предупреждает, что для налоговой эффективности гонконгские торговые компании применяют офшорный режим налогообложения и ведут торговую деятельность вне Гонконга, что приводит к появлению налоговых рисков в стране торговли. Для получения льготного налогообложения доходов от внутригрупповой холдинговой и казначейской деятельности также нужно выполнить ряд условий, в том числе по довольно серьезному уровню присутствия в Гонконге.

Диана Галиева, Кристина Боровикова