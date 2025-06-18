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Коммерсантъ FM
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Лизинг держится за аванс

Участники рынка лизинга минимизируют риски высокими первоначальными платежами

Лизинговые компании заметно повысили размеры авансов для своих клиентов. Эксперты объясняют это стремлением к снижению имущественного риска и повышению стабильности лизингового портфеля. Низкие размеры авансовых платежей предыдущих лет в нынешних условиях жесткой денежно-кредитной политики привели к росту проблемной задолженности, повышенные — снижают риски невозврата транспортных средств и ценовых изменений. В 2025 году авансы останутся высокими, однако значительно не повлияют на размер спроса на лизинговые продукты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лизинговые компании в этом году в отдельных сегментах заметно повысили размеры авансовых платежей клиентов. Так, в «Европлане», специализирующемся в основном на лизинге автотранспорта, средневзвешенный размер аванса в первом квартале 2025 года 25% — максимальное значение с 2019 года. В предыдущем году он составлял 17,5%. В компании «Регион Лизинг» в сегменте автотранспорта также средний размер аванса вырос с 12% в 2024 году до 17% в 2025-м. Вместе с тем, по данным компании, в сегменте строительной и спецтехники аванс сохранился в пределах 17–20%, а в сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и вовсе снизился — с 15% до 11–12%. Впрочем, в «Интерлизинге» отметили, что с 2022 года средний размер аванса в компании почти не изменился.

Эксперты поясняют, что повышение авансов связано с общим ростом портфельного риска у лизинговых компаний. Как отмечает генеральный директор финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгений Сеньковский, основной риск возник в сегментах, где первоначальный взнос при долгосрочной аренде отсутствовал или был низким. Первый заместитель гендиректора «Европлана» Илья Ноготков поясняет, что начиная с 2023 года на рынке лизинга наблюдался тренд на финансирование сделок без аванса или с минимальными значениями (от 0%). Однако столь низкие авансы в ситуации рекордно высоких ставок финансирования (ключевая ставка с октября 2024 года по июнь 2025 года составляла рекордный 21%) привели к рискам неплатежей и сложностям при реализации автотранспортных средств, указывают эксперты. По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Романа Романовского, повышение авансов отсекает более рискованных клиентов: по статистике, именно по сделкам с низкими авансами чаще появляется просроченная задолженность.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что размер аванса определяется в первую очередь финансовым состоянием лизингополучателя. Гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов указывает, что основными критериями являются соответствие клиента требованиям риск-политики компании и его платежеспособность. Илья Ноготков обращает внимание, что для высоконадежных клиентов, высоколиквидной техники и при других положительных факторах размер аванса в конкретной сделке может быть значительно ниже, например 10%. Напротив, для более рискованных сделок аванс может быть выше — вплоть до максимальных 49%, указывает эксперт.

В условиях макроэкономической нестабильности увеличение авансов может быть связано и с предпочтениями клиентов. Оформляя сделку с высоким авансом за счет уменьшения финансируемой части, клиент может рассчитывать на более комфортные графики ежемесячных платежей, а также более короткие сроки договора. Это особенно актуально в условиях высокой ключевой ставки. «Такой подход помогает снизить финансовую нагрузку и сделать лизинг более выгодным в условиях высокой стоимости заемных средств»,— поясняет господин Ноготков.

При этом на повышение требований по авансу больше влияет не ключевая ставка, а волатильность валютных курсов и, соответственно, цены предмета лизинга. В настоящее время курс доллара на внебиржевом рынке остается ниже 80 руб./$. С начала года американская валюта подешевела почти на 25%. Курс китайского юаня за полгода снизился более чем на 20% и сейчас находится ниже 11 руб./CNY. Как поясняет Роман Романовский, в условиях укрепления рубля стоимость имущества снижается и клиенты с низким авансом могут расторгнуть сделку и выгоднее перезаключить ее в другой компании. Повышением аванса лизингодатель снижает для себя риск убытков при перепродаже имущества, добавляет господин Романовский.

Эксперты прогнозируют, что на протяжении 2025 года авансы в лизинге будут сохраняться на уровне 15–20%, а их снижение произойдет по мере уменьшения уровня рисков на рынке.

Елена Ванюшина

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