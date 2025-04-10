Машины застоковали по спросу

Лизинговые компании вслед за дилерами столкнулись с избытком автомобильной техники. Объемы изъятий машин у клиентов выросли на фоне снижения платежеспособности бизнеса. В результате стоки оцениваются в рекордные 30 тыс. штук, из которых почти 50% приходится на грузовой сегмент. Ряд лизингодателей в связи с этим задумывается о создании собственных точек продаж машин с пробегом, а часть аналитиков видит в высоких запасах угрозу для рынка новых грузовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем изъятых автомобилей на балансах лизинговых компаний растет на глазах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Объем изъятых автомобилей на балансах лизинговых компаний растет на глазах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Автомобильные стоки у российских лизинговых компаний достигают рекордных объемов: по оценкам участников рынка и аналитиков, они составляют около 30 тыс. штук. Как отмечает источник “Ъ”, похожих прецедентов ранее не было, уточняя, что негативная тенденция началась в прошлом году. По данным директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, объем изъятых автомобилей на балансах лизинговых компаний по итогам 2024 года увеличился более чем в три раза. Причины — снижение платежеспособности бизнеса в связи с высокими кредитными ставками и рост цен на предметы лизинга из-за повышения утильсбора, считают опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка.

По оценке источника “Ъ” в крупной лизинговой компании, совокупный сток автомобилей составляет порядка 30 тыс. штук, из которых почти 50% приходится на грузовой сегмент.

Аналогичную оценку дает директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинг» Вячеслав Михайлов. В «Европлане» оценивают собственный сток в 3,5 тыс. штук, уточняя, что 40% приходится на легковые автомобили, 31% — на грузовые, 9% — на самоходную технику, 18% — на полуприцепы, 2% — на прицепы и автобусы. «При этом около 60% стока передается в повторный лизинг»,— отмечают в компании. Большинство участников рынка отказались раскрыть “Ъ” данные по изъятиям, но проблему стоков подтвердили.

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Многие лизингодатели сейчас учатся работать со стоками: правильно оценивать технику и продавать, говорит руководитель управления реализации и сопровождения изъятой техники «Газпромбанк Автолизинг» Василий Быстров. «По факту мы идем в сторону создания собственных точек продаж, в которых клиентам будет удобнее выбирать из целого спектра представленных по типам транспортных средств с пробегом»,— рассказывает он. Один из источников “Ъ” отмечает, что лизинговые компании могут начать в определенной степени конкурировать с дилерами, но другой полагает, что о прямой конкуренции речи пока не идет в силу объемов рынка. «Рынок автомобилей с пробегом в прошлом году составил 6 млн легковых и 218 тыс. грузовых машин. А лизинговые стоки, по разным оценкам, составляют 30–50 тыс. штук»,— поясняет он.

Большинство изъятых автомобилей в стоках — грузовая техника, следует из результатов опроса “Ъ”.

Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин оценивал стоки лизингодателей в 20 тыс. грузовых машин. По мнению гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, столь высокие запасы могут негативно сказаться на рынке новых грузовиков, который сейчас и так претерпевает кризис на фоне выбранного за предыдущие годы спроса и высоких ставок (см. “Ъ” от 2 апреля). «Компании вместо покупки новых автомобилей могут приобрести машины с пробегом у той же лизинговой компании»,— отмечает эксперт, уточняя, что изъятая у лизингодателей техника в основном приобреталась новой. Средний возраст грузовых автомобилей в стоках, по оценке источников “Ъ”, составляет около трех-пяти лет.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова уточняет, что наибольшая доля изъятий пришлась на китайскую технику, которая была куплена в лизинг в 2022–2023 годах, порой по ажиотажной цене в период дефицита и неопределенности на рынке. «В предыдущие годы в лизинге была техника в основном европейских, японских, американских марок, то есть привычная для рынка с точки зрения срока ее эксплуатации, изменения цены и спроса»,— поясняет эксперт. Потому, отмечает она, реализация такой техники по рыночной цене не генерировала убытки лизинговым компаниям. Грузовые автомобили китайских брендов теряют в цене заметно быстрее, чем европейские, и для части клиентов может быть выгоднее вернуть технику, купив новую по более низкой цене, указывает источник “Ъ”.

Чтобы активнее реализовывать стоки, которые приводят к дополнительным издержкам, как минимум, из-за аренды, лизингодатели предлагают клиентам скидки, говорит Анатолий Перфильев.

Василий Быстров также отмечает тенденцию на «интересные условия» продаж изъятой техники в повторный лизинг. Коммерческий директор «Интерлизинга» Сергей Жарков указывает, что на рынке появился спрос на уступку прав по лизингу на технику, купленную в 2022–2023 годах, так как стоимость этих договоров ниже текущих рыночных предложений.

Некоторые собеседников “Ъ” среди лизингодателей говорят о продолжении роста изъятий. Хотя господин Быстров отмечает, что пик пройден, тенденция пойдет на спад начиная со второго квартала. «Но прогноз сильно зависит от экономической ситуации, ключевой ставки ЦБ и мер поддержки со стороны государства»,— резюмирует он.

Наталия Мирошниченко