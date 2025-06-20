«Горячая штучка» идет на фудкорт

Крупный производитель продуктов питания «Аби Продакт», выпускающий, в частности, колбасы «Вязанка», полуфабрикаты «Горячая штучка», может открыть сеть заведений общепита. В условиях снижения рентабельности производства полуфабрикатов такой шаг поможет диверсифицировать риски для бизнеса, считают эксперты. К тому же таким образом производитель может повысить узнаваемость своих брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, производитель колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд АО «Аби Продакт» зарегистрировало новую дочернюю структуру АО «Аби Фудтех». В профиле компании указана деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В компании на запрос “Ъ” не ответили.

«Аби» — холдинг, основанный в 1995 году российским бизнесменом и депутатом Госдумы Григорием Аникеевым. Владеет брендами «Вязанка», «Горячая штучка», «Стародворье», «Баварушка» и «Ядрена копоть». Дистрибуторская сеть компании охватывает все регионы России и еще 12 стран, включая Казахстан, Белоруссию, Абхазию, Азербайджан, Узбекистан и Монголию. По собственным данным, в 2024 году объем продаж холдинга составил 426 тыс. тонн продукции, а его доля на рынке колбасных и сосисочных изделий составила 12,3%, в сегменте замороженных полуфабрикатов — 9,3%. Выручка холдинга «Аби» по итогам 2024 года увеличилась на 8,7%, до 85,1 млрд руб.

Учитывая специализацию «Аби» на полуфабрикатах, вероятнее всего, холдинг начнет строить бизнес в общепите в гибридном формате, создавая, например, сеть dark kitchen (кухни без посадочных мест) с доставкой или станет использовать фудтраки, предполагает партнер консалтинговой компании Neo Станислав Мудров. Этот формат подразумевает минимальные затраты на аренду и фокус на онлайн-заказах, что подходит, например, для линейки замороженных блюд «Стародворье», поясняет эксперт.

Для крупного производителя целесообразно было бы развивать сетевые рестораны низкоценового и среднеценового сегментов, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица. По ее словам, сейчас многие производители пытаются построить вертикально интегрированный бизнес, точно так же, как сетевые рестораторы часто пытаются открыть собственное производство. Сеть общепита — хороший способ для продвижения своей продукции, добавляет эксперт.

Подобная практика распространена широко. Недавно «Вкусвилл» запустил линейку «Шеф Вилл»; «Эконива» и Julius Meinl создали совместный проект по поставке органического кофе и молока для сегмента HoReCa. По оценке Станислава Мудрова, доля общепита в расходах россиян с 2020 по 2024 год возросла с 5% до 7%. Это подталкивает все больше производителей осваивать эту нишу, констатирует эксперт.

Летом прошлого года ГК «Дымов» Вадима Дымова для повышения в том числе узнаваемости брендов запустила франшизу собственной фастфуд-сети «Дымов Гриль Дог» (см. “Ъ” от 10 июля 2024 года). Как ранее сообщало отраслевое издание Shopper’s, крупный российский производитель мяса «Мираторг» планирует открывать новые точки своей бургерной «100 Мираторг» на фудкортах. В 2015 году компания совместно с Novikov Group также открыла сеть #FARШ. Кроме того, предприятию принадлежит сеть ресторанов «Стейк & бургер».

Запуск собственной сети позволяет компании диверсифицировать риски, особенно в условиях снижения рентабельности производства полуфабрикатов, объясняет Станислав Мудров. По его оценке, рентабельность такой продукции с 2023 по 2024 год снизилась с 9,36% до 5,39%, в то время как в общепите она составляет 12,98%. При этом себестоимость продукции для собственной сети общепита ниже на 15–30% за счет отсутствия наценок со стороны посредников, считает эксперт. По его данным, производство полуфабрикатов для фастфуда позволяет продавать их с наценкой до 200%. К тому же прямые продажи через собственные точки снижают зависимость от розничных сетей, заключает господин Мудров.

Владимир Комаров