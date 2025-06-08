Рестораны утоляют кадровый голод

Дефицит кадров при растущем числе новых объектов обострил конкуренцию за линейный персонал в ресторанном и гостиничном бизнесе. В том числе по этой причине весной 2025 года средние месячные зарплаты в этих сегментах выросли почти в полтора раза, до 83,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Весной 2025 года средние предлагаемые зарплаты в HoReCa (ресторанный и гостиничный бизнес) по всей России выросли на 47% год к году, до 83,4 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», с которым ознакомился “Ъ”. В HeadHunter подтверждают динамику: по их данным, в мае средняя зарплата в ресторанах, отелях и сфере туризма выросла на 20% год к году, до 60 тыс. руб. Зарплата турагентов выросла на 40% год к году, до 74,8 тыс. руб., официантов — на 23%, до 84,5 тыс. руб., менеджеров по организации мероприятий — на 22%, до 68,3 тыс. руб., поваров — на 14%, до 70,5 тыс. руб., барменов — на 10%, до 62,8 тыс. руб., уточняют в сервисе «Авито Работа».

В России гостиничный бизнес и туризм сейчас переживают настоящий бум и рост зарплатных предложений.

Это не просто реакция на сезонный спрос, а отражение более глубоких изменений в отрасли, считает директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков. Текущий скачок зарплат во многом связан с необходимостью перестройки рынка после периода турбулентности, считает региональный директор по персоналу в России и СНГ Radisson Hotel Group Анаида Айрапетова.

Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок» в интервью РБК в мае 2025 года: Когда официантов много, а людей (в кафе и ресторанах.— “Ъ”) мало, будем работать без прибыли.

Большое количество предприятий общепита в целях сохранения льготы по НДС приводит уровень зарплат у себя в организациях к среднеотраслевому уровню, так как это одно из условий для права на налоговую льготу, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская. В мае 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что организации общепита с годовыми доходами до 3 млрд руб. получат освобождение от уплаты НДС, ранее планка составляла 2 млрд руб.

HoReCa по-прежнему испытывает высокую потребность в персонале. В январе—мае 2025 года число вакансий на рынке труда в сфере туризма, гостиниц и общепита сократилось на 1% год к году, подсчитали в SuperJob. Количество вакансий сокращается за счет оптимизации бюджета на привлечение и на подбор, отмечает лидер проектов по массовому подбору персонала в «Юнирест» (бренд Rostic`s) Татьяна Рыбалкина. Но учитывая, что в целом рынок труда показал снижение числа вакансий на 11%, ситуация в HoReCa свидетельствует о высокой потребности отрасли в персонале, уточняют аналитики SuperJob. Сохраняется острый дефицит линейного персонала, в то время как на руководящие должности скорее больше кандидатов, чем самих мест, говорит сооснователь сервиса Justfood Сергей Коралев.

По данным SuperJob, число резюме соискателей в отрасли в то же время выросло на 13% год к году. Но их все еще недостаточно для покрытия кадрового дефицита, добавляют в HeadHunter.

Таким образом, несмотря на рост активности среди кандидатов, рынок остается со стороны соискателя «разогретым», а значит, зарплаты продолжают расти под давлением спроса.

Дефицит кадров в отрасли продолжает усиливаться в том числе и по причине открытия новых гостиниц и ресторанов, говорит Ирина Благовещенская. В январе—марте 2025 года число регистраций нового бизнеса в общепите выросло на 5,1% год к году, почти до 10 тыс. (см. “Ъ” от 16 апреля). Это произошло на фоне повышения рентабельности бизнеса и ожидания возвращения международных брендов общепита, с которыми можно будет работать по франшизе.

В гостиничном бизнесе также наблюдается рост спроса и активное открытие новых объектов. В январе—апреле 2025 года число ночевок в коллективных средствах размещения по всей России выросло на 4,3% год к году, до 89,4 млн. По прогнозам NF Group, в 2025 году новый номерной фонд в стране обновил исторический максимум, а в 2026 году консультанты ожидают ввод гостиниц с общим номерным фондом 12 тыс. комнат.

Ирина Благовещенская не ожидает, что в 2025 году зарплаты буду расти такими же темпами, как годом ранее. Несмотря на высокие показатели роста зарплат, ситуация в HoReCa стабилизируется, соглашается Анаида Айрапетова.

Дарья Андрианова