Вино под сводом правил

Бизнес составил свод правил для онлайн-торговли вином. Через интернет предлагают продавать только отечественный напиток и исключительно через продавца с оборотом не менее 1 млрд руб. Покупатель должен подтвердить свою личность и возраст через Единую биометрическую систему (ЕБС). Письмо с очередной концепцией легализации дистанционной продажи алкоголя направлено в аппарат правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За образец взят опыт Китая, где такая схема уже давно работает, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли, которая выступила автором документа, Артем Соколов: «Первое, что мы предлагаем — это, безусловно, использование современных технологий. ЕБС позволит идентифицировать получателя достоверно, убедиться в том, что он совершеннолетний. Плюс система ЕГАИС, в которой будет отражена сама сделка, зафиксировано время продажи, а также полный контроль со стороны интернет-магазина, онлайн-платформы, через которую можно следить за движением товара.

И несколько, наверное, таких принципиальных моментов. Предлагаем для начала на этот рынок пустить только квалифицированных продавцов, тех, у кого действительно есть опыт в реализации алкогольной продукции, тех, кто имеет оборот не меньше 1 млрд руб. в год. Таким образом мы отсечем риски потенциальных нарушений. Второе: мы предлагаем не устанавливать никаких критериев для самих виноделен и производителей вина. Делается это специально для того, чтобы у них была при желании возможность торговать напрямую через онлайн-канал. В принципе, сейчас подобная система работает в Китае. Курьер приходит к вам домой, у него с собой корзина, которую собрал потребитель, фотографирует получателя и в этот момент видит отклик от системы».

Инициаторы считают, что снятие запрета на дистанционную продажу алкоголя поможет, в первую очередь, небольшим винодельням. На них приходится 40% всего производимого в России вина. Средняя рентабельность такого хозяйства не превышает 13%, а выход на онлайн-платформы позволит повысить ее почти вдвое. Выручка может вырасти на 20%. Самый простой и эффективный канал продаж и доставки вина — крупные супермаркеты, считает руководитель Центр разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин: «Крупные ритейлеры позволяют заказать онлайн то же самое вино, и не только российского производства, получить его уже непосредственно в пункте выдачи в самом магазине. Разница в том, что человек должен приехать в магазин.

А если бы для российского вина сделали исключение и позволили бы вместе с остальными продовольственными товарами заказывать онлайн и доставлять, то это пошло бы на пользу российским производителям. Никаких проблем не было бы ни с контролем, ни с ущемлением чьих-то прав и так далее. Вопрос может решаться при помощи авторизации, ведь банковские карточки все имеют реквизиты, и когда человек покупает что-то в интернете, его возраст легко определить. И биометрию можно внедрять. Попросить, например, при приобретении вина дополнительно покупателя один раз авторизоваться в личном кабинете, прислать фото с паспортом, и все».

Критики дистанционной схемы торговли алкоголем говорят, что даже при введении биометрии сохраняются риски несоблюдения правил оборота подакцизных товаров и алкоголя. Это касается лицензирования, хранения, места продажи такого товара, ответственности за незаконный оборот и тому подобного.

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Светлана Белова