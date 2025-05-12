Без биометрии и алкоголь не польется

Подтвердить возраст при покупке алкоголя вскоре можно будет по биометрии. Такую опцию предложил использовать Минпромторг. По словам замглавы ведомства Романа Чекушова, в розничных сетях появится альтернативный метод проверки покупателей товаров с ограничениями «18+». Для этого потребуется связать софт магазинов и Единую биометрическую систему. Ритейл воспринял идею с осторожностью. В маркетплейсах говорят, что идентифицировать покупателей товаров для взрослых можно и без этого. А вот у владельцев вендинговых автоматов, продающих энергетики, инициатива вызывает интерес. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На фоне планов правительства законодательно оформить торговлю энергетиками на маркетплейсах, о которых в апреле писал “Ъ”, теперь речь зашла о расширении списка возможностей. Офлайн-продажи продукции с возрастными ограничениями, включая алкоголь, с помощью биометрии станут возможны уже в 2025 году, полагает представитель «Центра биометрических технологий» Константин Ярославский: «Сейчас на кассах самообслуживания покупателю, чтобы взять любой товар "18+", необходимо дождаться специалиста, который проверит его возраст. Естественно, это усложняет клиентский путь, возникает лишняя нагрузка на сотрудников торговых залов, что, собственно, утяжеляет и удлиняет процесс покупки. Ожидаем, что такая возможность в 2025 году будет реализована».

Продажи алкогольной продукции онлайн законодательно запрещены. Впрочем, дискуссия по этому вопросу идет. Пока же идею Минпромторга предстоит только осмыслить, ведь это не вопрос ближайшего времени. Уже сейчас понятно, кто профинансирует дополнительную степень удобства, рассуждает руководитель аналитической группы AlcoExpert Юрий Юдич: «Способы идентификации пользователей уже и так достаточно жесткие, понятные. Сейчас обсуждение биометрии выглядит как заявление о неких далеких планах, о том, что мы находимся в контексте каких-то новых IT-решений. Продавцов алкоголя ничем не напугать.

Уже есть контролирующие системы, а введение еще какой-то очередной меры отразится на потребителе, который заплатит за все».

Внедрение системы, если ее реализуют как нечто обязательное, отразится на небольших продавцах, допускает эксперт рынка алкогольной розницы Андрей Стерлин: «Дополнительная линия контроля и над ритейлом, и фактически над поведением граждан вписывается в общий тренд. Биометрия довольно существенно затруднит импульсные покупки, приведет к определенному снижению продаж. У крупной розницы будет больше возможностей внедрять решения, соответственно, это будет усиливать притеснение мелкой».

Инициатива из-за ограничений пока не коснется маркетплейсов и вряд ли связана с попыткой ускорить решение вопроса об онлайн-торговле алкоголем, считает председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «В целом сфера готова к продаже алкоголя на маркетплейсах и без биометрии. У нас есть несколько видов верификации потребителей: курьеры и ПВЗ могут проверять паспорт. Розница пытается сохранить хотя бы эту категорию товаров, только там это возможно».

Из-за возрастных ограничений на продажу энергетиков пострадали вендинговые автоматы. В отрасли говорили о риске потерять до четверти своих доходов. При биометрической проверке продажи тоников могли бы возобновиться, говорит президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко: «В отличие от алкогольной и табачной продукции, по которым в вендинге есть прямой запрет, неважно, есть биометрия в аппаратах или нет, что касается энергетиков, то такого прямого запрета в законе нет. Мы направили свое предложение и попросили в № 304-ФЗ внести поправки, что биометрия может использоваться в автоматизированном сервисе как способ проверки подтверждения возраста.

На сегодняшний день для того, чтобы этот сценарий реализовать, необходимо получение полной подтвержденной биометрии».

В марте законодатели прописали нормы использования биометрии для маркетплейсов. Теперь покупателю открывают удивительный мир, где доказать серьезность намерений и совершеннолетие можно не моргнув глазом и махнув рукой.

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Станислав Крючков