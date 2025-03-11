Модернизация кубанских НПЗ продлится до 2027 года

Нефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края продолжают модернизацию вопреки санкционным ограничениям со стороны ЕС и США. Завершение программы обновления производства намечено на 2027 год, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в 2024 году предприятия столкнулись с препятствиями из-за санкций и прекращения сотрудничества с инжиниринговыми подрядчиками. В ответ на ограничения производители усилили работу по импортозамещению комплектующих, а также приступили к пересмотру технологических решений.

Компании используют комплексный подход: организуют параллельный импорт, ищут новых партнеров в странах Востока и совершенствуют собственные разработки. Также происходит корректировка и перепроектирование ранее утвержденных технологических схем для возводимых объектов.

Как подчеркнули в министерстве, несмотря на санкционные ограничения, ООО «Афипский НПЗ», ООО «КНГК-ИНПЗ», ООО «Славянск-Эко» работают в стабильном режиме. Значительных рисков ухудшения финансового положения не наблюдается.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае откроют резервуарный парк для хранения 2,6 млн тонн нефтепродуктов. Завершение монтажа объекта планируется в апреле 2025 года

Анна Гречко