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Афипский НПЗ завершил первый этап реконструкции на сумму 217 млрд рублей

Афипский нефтеперерабатывающий завод завершил первый этап масштабной реконструкции стоимостью 217 млрд руб.Вице-премьер Правительства РФ и губернатор Краснодарского края посетили нефтеперерабатывающий завод в Северском районе. В ходе этого визита был дан старт работе комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Производственная мощность предприятия достигает 9,1 млн т в год. После модернизации глубина переработки нефти увеличится до 93%, а выход светлых нефтепродуктов составит 82%. В результате завод станет первым в Краснодарском крае и на Северном Кавказе производителем дизельного топлива пятого экологического класса, которое пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. По словам главы Краснодарского края, завершение первого этапа реконструкции позволит ежегодно производить на Кубани до 3 млн т дизельного топлива, а также бензин.

Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в Краснодарском крае. Модернизация производства позволит увеличить налоговые отчисления на всех уровнях и создать около 700 новых современных рабочих мест.

В ходе реконструкции создан производственно-технологический комплекс, включающий установку гидрокрекинга вакуумного газойля, производства водорода и элементарной серы, стабилизации бензина, объекты общезаводского хозяйства. На заводе также построен современный комплекс очистных сооружений с полной механической, химической и биологической обработкой воды.

Модернизация осуществлялась при поддержке Правительства РФ. Соглашение о модернизации подписано в 2019 году, инвестиционное соглашение с Минэнерго России – в 2021 году. Проект финансировал «Сбербанк». Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф отметил, что 80% всего оборудования — российского производства.

Алина Зорина

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