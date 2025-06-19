Кубань подписала инвестсоглашения на 58 млрд рублей в первый день ПМЭФ-2025

Делегация Краснодарского края в первый день работы ПМЭФ-2025 заключила 12 инвестиционных соглашений общей стоимостью свыше 58 млрд руб. Сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Для нас ПМЭФ — возможность укрепить потенциал Кубани. Сегодня также запланирован ряд деловых встреч и подписаний. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с нашими партнерами»,— заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Основная часть договоров касается развития промышленности. На создание и расширение пяти импортозамещающих производств направят 6,2 млрд руб. Проекты реализуют в Северском районе, Краснодаре, Армавире и Белореченске.

В курортной отрасли подписаны трехсторонние договоры с инвесторами и главами муниципалитетов. В результате их выполнения появятся три новых премиальных объекта для отдыха и оздоровления в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка. В Анапе построят три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь.

Краснодарский край также подписал договор о сотрудничестве с Ростовской областью — совместные усилия направят на развитие креативных индустрий. Министерство экономики Кубани заключило соглашение с санаторно-оздоровительным комплексом из Сочи. Туристическая организация вступила в федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Алина Зорина