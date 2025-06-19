Новак призвал не пугать рынок нефти прогнозами

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что не стоит пугать рынок нефти прогнозами и заявлениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Необходимо спокойно продолжать работать, считает он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас просто это лишние, скажем так, триггеры, на которые очень чутко реагировать могут рынки, и никому это не нужно»,— сказал господин Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В частности, не стоит фантазировать на тему того, будет ли ОПЕК+ снижать или увеличивать добычу нефти на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Вице-премьер пояснил, что любые потрясения провоцируют большую волатильность рынка. ОПЕК+ в свою очередь стремится к стабильному развитию, увеличению спроса на нефть и обеспечению предложения на рынке.

Мировые цены на нефть резко выросли после начала атаки Израиля на Иран 13 июня. Стоимость топлива марки Brent подскочила на 13%, почти до $79 за баррель. По данным Investing.com на 19 июня, нефть Brent торгуется ниже $78.

Подробнее о ростах цен на нефть — в материале «Ъ FM» «Закон сохранения барреля».

Елизавета Шмакова