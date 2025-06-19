Костин: полноценного фондового рынка не будет без иностранных инвесторов

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что у России не будет полноценного фондового рынка без иностранных инвестиций. Он также сказал, что не видит готовых к возвращению в страну западных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На мой взгляд, без иностранных инвесторов мы не сможем иметь полноценный фондовый рынок. Ни одна страна не может»,— сообщил Андрей Костин журналистам на полях ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Господин Костин также сказал, что в нынешней геополитической ситуации нет ни одной компании, которая «была бы в состоянии прийти на российский рынок». Так он ответил на вопрос о том, сколько иностранных компаний может вернуться в Россию в текущем году.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций. При этом, по его словам, они должны быть выгодны отечественной технологической базе. Она также сказал, что компании, которые хотят вернуться на российский рынок, должны поспособствовать отмене санкций в отношении страны.

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