Мантуров назвал условие возвращения иностранных компаний в Россию

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что иностранные компании должны поспособствовать отмене санкций, прежде чем возвращаться на российский рынок.

«А потом пусть приходят — и поговорим»,— сказал господин Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.

Вице-премьер отметил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть выгодны отечественной технологической базе.

В Госдуме составили список условий для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию. Перечень включает требования к структуре собственности, соблюдение интересов российских инвесторов, штрафы, послабления и другие критерии.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «От иностранцев ждут возвращения по правилам».

Елизавета Шмакова; Виктория Колганова, Санкт-Петербург