Акции местного значения

С 9 июня Банк России возобновил конвертацию депозитарных расписок российских компаний. Российские депозитарии спишут соответствующие ценные бумаги со счетов инвесторов, чтобы в дальнейшем зачислить им соответствующее количество акций российских компаний. Три года назад были конвертированы не все депозитарные расписки, в том числе из-за сохранения некоторыми эмитентами таких программ. Эксперты считают, что на этот раз компании не смогут требовать отсрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

9 июня ЦБ запустил второй этап автоконвертации депозитарных расписок (DR) российских компаний. Он проводится в рамках поправок к закону «Об акционерных обществах», принятых в апреле 2022 года (114-ФЗ). До 17 июня эмитенты должны уведомить депозитарии, в которых хранятся акции, на которые выпущены депозитарные расписки, о старте автоконвертации и передачи держателю расписок соответствующего количества акций. До этого времени все операции с депозитарными расписками будут приостановлены. Самим инвесторам не нужно предпринимать каких-либо действий. По окончании процесса конвертации все расписки c их счетов будут списаны, а вместо них будут зачислены акции в том же объеме. Процесс конвертации займет около месяца.

По данным ЦБ, депозитарные расписки были выпущены на акции 36 эмитентов. Крупнейшими из них были Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Роснефть», МТС и ряд других. Эти программы обслуживались в депозитариях Райффайзенбанка (22 эмитента), Ситибанка (7 эмитентов), Дж. П. Морган Банк Интернешнл (5 эмитентов), Газпромбанк и Сбербанк (по одному эмитенту).

Первый раунд автоконвертации прошел в августе—октябре 2022 года. Тогда первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Интерфаксу» заявил, что на счета владельцев были зачислены акции российских эмитентов общей стоимостью 188 млрд руб. Кроме того, ценные бумаги в объеме 175 млрд руб. были зачислены в результате принудительной конвертации.

Тогда часть депозитарных расписок не была конвертирована в том числе из-за отказа в таких действиях со стороны иностранных банков-депозитариев. Кроме того, часть российских эмитентов получила от правительства бессрочное сохранение своих программ DR. В августе 2023 года газета «Ведомости» со ссылкой на оценку компании «Атон» приводила данные, что в среднем у российских эмитентов осталось 5–8% акций в обеспечение депозитарных программ.

Эксперты указывают, что с запуском нового раунда ЦБ намерен полностью завершить процесс конвертации депозитарных расписок. Это касается бумаг, заблокированных в международных депозитариях из-за санкций, расписок, получивших временные отсрочки от конвертации, а также бумаг, которые технически не могли быть обработаны в первом раунде из-за сложностей с международными расчетными системами.

Одна из причин начала конвертации — восстановление прав держателей бумаг. Как указал заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов, владельцы этих расписок не могут принимать участие в собрании акционеров, для них также затруднен процесс получения дивидендов. Еще одна причина конвертации — «снижение зависимости от иностранной инфраструктуры», считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. «Автоматическая конвертация — это, по сути, возможность разморозить бумаги, чтобы потом можно было их продать на бирже и получить дивиденды, в том числе пропущенные за прошедшие годы»,— отмечает заместитель директора юридического департамента банка «Синара» Елена Рязанова.

Главным отличием нового этапа является невозможность эмитентов отказаться от конвертации депозитарных расписок в акции. В отличие от конвертации, проведенной в 2022 году, новый процесс «не потребует согласия или активных действий со стороны эмитентов», отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Андрей Ковалёв, Юлия Пославская