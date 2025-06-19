Суд признал законным УДО бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения оставил в силе решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за вымогательство, мошенничество и покушение на убийство на 20 лет колонии, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Контеев освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца 26 дней, отбытый срок наказания составил 13 лет 8 месяцев 4 дня», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что суд при вынесении решения учел положительные характеристики, преклонный возраст, участие в благотворительности и отсутствие возражений со стороны потерпевших.

По данным пресс-службы, по постановлению Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Виктор Контеев обязан самостоятельно исполнять дополнительное наказание, назначенное ему по приговору Сысертского районного суда в июле 2023 года в виде ограничения свободы на один год. Кроме того, он обязан встать на учет в специализированном госоргане, не менять постоянного места жительства и являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Напомним, ранее Сысертский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, но с учетом ранее назначенного наказания в 18 лет Контеев получил общий срок в 21 год. Его обвиняли по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В декабре 2024 года Свердловский областной суд сократил на один год заключение Виктору Контееву, исключив необходимость отбывать наказание по одному эпизоду вымогательства в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. До уголовного преследования Виктор Контеев работал в администрации Екатеринбурга, с 2000 года занимал должность вице-мэра.

Под уголовным преследованием находится его супруга Лариса Контеева, обвиняемая по ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки) и по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве).

Мария Шараева