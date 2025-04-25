Вице-мэр досидел до УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд учел положительные характеристики, преклонный возраст, участие в благотворительности и отсутствие возражений со стороны потерпевших. Виктор Контеев освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца.

Напомним, с 2000 года Виктор Контеев занимал должность вице-мэра в администрации Екатеринбурга, которую возглавлял Аркадий Чернецкий. В 2011 году Виктор Контеев был задержан и помещен под арест. В 2014 году его осудили за вымогательство, покушение на убийство, мошенничество и легализацию преступных доходов. Ему было назначено 20 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тыс. руб. Виктор Контеев должен был находиться в колонии до 2031 года с учетом увеличения общего срока на два года.

После освобождения Виктор Контеев обязан исполнять дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год, встать на учет в УИС, не менять место жительства без уведомления и дважды в месяц являться на регистрацию. Всего бывший вице-мэр провел в тюрьме 13 лет 8 месяцев 4 дня.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая