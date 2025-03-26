Следственные узы

Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме продлил до 28 июня домашний арест супруги бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Ларисы Контеевой, которая с 2012 года находилась в федеральном розыске и была заочно арестована. По версии следствия, она вместе с мужем требовала от директора продовольственной базы №4 Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале этого предприятия, рыночная стоимость которой составляла 150 млн руб. Сам Виктор Контеев отбывает срок в колонии с 2014 года.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лариса Контеева в суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В среду, 26 марта, Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 28 июня домашний арест в отношении супруги бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Ларисы Контеевой. Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки) и по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве). Следователь, прокурор, адвокат и сама обвиняемая ходатайствовали о том, чтобы продление меры пресечения прошло в закрытом режиме. Сторона защита пояснила судье, что может быть раскрыта врачебная тайна и тайна следствия. Судья с доводами защиты согласился и закрыл заседание.

В июле 2012 года Верх-Исетский районный суд заочно арестовал Ларису Контееву, объявленную в федеральный розыск, в рамках расследования дела ее мужа. В 2016 году источник «Ъ-Урал» сообщал, что Лариса Контеева могла проживать в Объединенных Арабских Эмиратах.

По версии следствия, с января 2010 года по сентябрь 2011 года Виктор Контеев вместе со своей супругой требовал от директора продовольственной базы №4 Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале этого предприятия, рыночная стоимость которой составляла 150 млн руб. По версии следствия, супруги угрожали потерпевшей закрытием предприятия.

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Следствие установило, что потерпевшая согласилась подчиниться воле Виктора Контеева после того, как Лариса Контеева объяснила ей, как база будет развиваться под контролем ее мужа. В дальнейшем, по данным следствия, имущество было легализовано путем совершения сделок с долями и имуществом предприятия, многочисленными объектами недвижимости, расположенными в Екатеринбурге и Свердловской области.

В результате владельцами всего имущества продовольственной базы стали Лариса Контеева и ее близкие родственники. Кроме того, как считает следствие, Виктор Контеев начал облагать работающих на овощебазе бизнесменов нелегальными сборами, а также ввел сборы с грузовых фур, которые доставляли в Екатеринбург из Казахстана овощи и фрукты. По версии следствия, поставки овощей и фруктов решили взять под контроль представители ОПС «Уралмаш». Как следует из материалов дела, чиновник обратился к знакомому криминальному авторитету Евгению Глазырину с целью организовать убийство местного представителя уралмашевцев Андрея Волкова (его похитили из подъезда собственного дома и зарезали). По версии следствия, Контеев финансировал это преступление и осуществлял «общее руководство». Место Андрея Волкова вскоре занял Валерий Худяков, который также был похищен и застрелен. Как считают следователи, за его устранение Виктор Контеев заплатил 1 млн руб.

В 2014 году Курганский областной суд приговорил Виктора Контеева к 18 годам колонии строгого режима по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством), по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

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В 2021 году ему было предъявлено новое обвинение, связанное с покушением на убийство и вымогательством. По версии следствия, в декабре 2009 года Виктор Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в городе Петухово, расположенном на границе с Казахстаном, и занималось растаможиванием фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые далее направлялись в Екатеринбург на крупнейшую в регионе овощебазу №4.

Получив отказ в передаче доли, бывший вице-мэр, по данным следствия, в апреле 2010 года разработал план убийства Максима Краснова, довести который до конца подчиненные ему лица не сумели «по не зависящим от них обстоятельствам». После этого, по данным следствия, осужденный организовал хищение мошенническим путем 50% уставного капитала компании, а также легализовал полученное преступным путем имущество.

В 2023 году Сысертский районный суд назначил Виктору Контееву 13 лет колонии. Суд признал бывшего вице-мэра виновным по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Путем частичного сложения наказания с учетом приговора 2014 года суд назначил ему 21 год в колонии.

В декабре 2024 года Свердловский областной суд на один год сократил срок Виктору Контееву, исключив необходимость отбывать наказание по одному эпизоду вымогательства в связи с истечением срока давности. В результате ему назначено 20 лет лишения свободы по совокупности ранее вынесенных приговоров. Если Виктор Контеев не получит условно-досрочное освобождение, то из колонии он выйдет в 2031 году.

Мария Шараева