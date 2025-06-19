Сжегшую свой паспорт блогершу отправили в СИЗО до 15 августа

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Александру Мароти. Блогерша на видео сожгла российский паспорт, жалуясь на усталость от работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Фото: скриншот из видео

Мароти стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом). Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Блогерша на заседании возражала против заключения под стражу, просила избрать иную меру. Суд решил, что Александра Мароти пробудет под арестом до 15 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девушка разместила в Tangram-канале видео, как сжигает паспорт гражданина РФ. Блогерша несколько раз призывал выехать за ней.

Подробнее об этом инциденте — в материале «Ъ-СПб» «Паспорт сгорел на ясный срок».

Татьяна Титаева