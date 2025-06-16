Полиция задержала петербургскую блогершу, сжегшую паспорт на видео

Петербургские полицейские задержали 24-летнюю блогершу, которая демонстративно сожгла паспорт на видео и опубликовала ролик в интернете. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас она находится в отделе, сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой оценке действий задержанной. Также правоохранители установили личность знакомого петербурженки, который был свидетелем выходки.

По предварительным данным, на блогера планируют завести уголовные дела по статьям 213 (Хулиганство) и 329 (Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом) УК РФ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о поступке девушки, которая на видео заявила, что устала от работы. После сожжения паспорта она обратилась к сотрудникам правопорядка с призывом забрать ее в отдел до того, как ей нужно будет уходить на смену.

Андрей Маркелов