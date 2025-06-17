Паспорт сгорел на ясный срок

В Санкт-Петербурге задержали девушку-блогера, которая сожгла свой паспорт гражданки Российской Федерации на камеру. «Кружок» с тем, как горит документ, она опубликовала в Telegram-канале. Несколько раз в видео треш-блогер повторила: «Выезжайте за мной», однако никакого политического контекста в свое заявление она не вложила. 24-летняя петербурженка объяснила свой поступок тем, что не хочет идти на работу. Инцидент может стоить девушке нескольких лет лишения свободы, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Блогер Александра в воскресенье опубликовала видео в своем Telegram-канале. «Доброе утро, это мой паспорт, и я его сейчас сожгу. Выезжайте за мной, давайте. Я надеюсь, вы выедете за мной до того момента, как мне надо будет работать. Потому что я [устала] работать»,— заявила девушка в видеозаписи. Затем она обожглась, а паспорт начал плавиться. Мужчина принес ведро, в которое бросил паспорт, и потушил документ пивом. Завершила ролик блогер теми же словами: «Выезжайте за мной». В своем Telegram-канале девушка позже написала: «Я бы подтерлась паспортом, но, увы, я его сожгла». В настоящий момент канал уже удален. На видео обратила внимание в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, назвавшая стримершу «наркоблогершей». В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объявили о розыске девушки. Полиция быстро задержала девушку, которая опубликовала видео.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали девушку, опубликовавшую в мессенджере видео, где запечатлено, как она умышленно сжигает свой паспорт. 24-летняя жительница города на Неве доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также установлена личность ее знакомого, который был очевидцем противоправного деяния»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вслед за девушкой силовики задержали и молодого человека, который наблюдал за тем, как та сжигает паспорт, но не заявил об этом в полицию. Их допросили правоохранители. Александра акцентировала внимание на том, что паспорт принадлежит ей, и рассказала, что испортила документ «просто так». В настоящее время решается вопрос о правовой оценке действий задержанной и принятии соответствующего процессуального решения, уточнили в полиции.

По предварительным данным, против блогера планируют возбудить уголовные дела по ст. 213 (хулиганство) и ст. 329 (надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом) УК РФ. За надругательство девушке грозит наказание в виде ареста на срок от трех месяцев до года колонии. По второй статье, за хулиганство, она может получить до семи лет лишения свободы. Тот факт, что мужчина смотрел за тем, как девушка подпалила паспорт, может рассматриваться как хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Публичный характер (то есть публикация видео в интернете) и возможное опьянение судья может рассмотреть как отягчающие обстоятельства.

Тем не менее ответственность за умышленное уничтожение или порчу паспорта может быть квалифицирована по ст. 19.16 КоАП РФ с предупреждением или наложением штрафа, говорит адвокат Александр Караваев. «Критерием для подобной квалификации (статья за хулиганство.— «Ъ-СПб») будет грубость нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, то есть оценочная характеристика правоохранителей, основанная на обстоятельствах совершенного, а равно, от полиции самого привлекаемого лица»,— добавил господин Караваев. При этом юристы, опрошенные «Ъ-СПб», полагают, что максимальное наказание девушке не назначат. Мало того, что смягчить приговор можно многими методами (признание вины, раскаяние, благотворительность), судья может назначить ей условное наказание, если решит, что блогер может исправиться.

За последние пару месяцев в Петербурге произошло несколько случаев порчи паспорта РФ. В начале мая уголовное дело о надругательстве над государственными символами возбудили за поджог документа в Приморском районе, видео которого опубликовали в интернете. Автора ролика и владельца паспорта так и не установили, уточнили в полиции. В конце мая Смольнинский районный суд заключил под стражу 22-летнюю девушку, которая на камеру помочилась на свое удостоверение личности, а также ее подругу, которая снимала действо на видео. Ролик был снят в День пограничника у станции метро «Площадь Александра Невского». Им вменяют надругательство над гербом и хулиганство.

Полина Пучкова