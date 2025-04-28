Структура «Экотранса» будет вывозить мусор в Белгороде и Белгородском районе

Белгородский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) заключил контракт на вывоз мусора в Белгороде и Белгородском районе со структурой местного «Экотранса» — ООО «Коммунальщик». Это следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На аукцион с начальной ценой в 115,8 млн руб. поступила только заявка «Коммунальщика», поэтому его признали несостоявшимся. Тем не менее, подряд решили отдать единственному участнику. Он не стал снижать начальную цену контракта.

Согласно техзаданию, работы требуется выполнять до 30 июня 2025 года. За это время подрядчику нужно вывезти 29,3 тыс. т ТКО по цене 3,9 тыс. руб. за т.

До конца 2022 года ООО ТК «Экотранс» было одним из крупнейших игроков на белгородском рынке обращения с отходами, однако лишилось своей доли, когда ЦЭБ заключил новые контракты на вывоз мусора со всей территории региона с местным же ООО «Еврологистик». Новый подрядчик должен был выполнять работы до 31 мая 2028 года, однако с ноября 2024 года прекратил работу. В правительстве региона заявляли, что это связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчика. В «Еврологистике» отмечали, что оперативная обстановка в области сложная, тариф на работу низкий, а из-за неверного расчета властями объемов ТКО он по факту оказался на 28% меньше, что сломало финансовую модель бизнеса. До объявления новых торгов рынок был распределен между структурой «Экотранса», «Спецэкотрансом» и «Коммунальной службой сервиса».

В марте 2025 года ЦЭБ разыграл контракты на вывоз мусора в 20 белгородских муниципалитетах за 3,45 млрд руб. в сумме. Их поделили местные «Экотранс» (будет обслуживать четыре муниципалитета за 1,3 млрд руб.), «Коммунальная служба сервиса» (три муниципалитета за 546 млн), «Спецэкотранс» (пять муниципалитетов за 540,3 млн), «Зеленая точка» (пять муниципалитетов за 464,3 млн) и «Автодор» (три муниципалитета за 650,8 млн руб.). Все они должны выполнять работы до 31 мая 2028 года.

О реализации мусорной реформы в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова