Годовая инфляция в Башкирии в мае достигла 9,6%

В мае годовая инфляция в Башкирии после месячного перерыва вернулась к росту и достигла 9,6%, следуют из отчета Башстата.

Наибольшая инфляция — в сфере услуг, где цены за год выросли на 12,7%. Непродовольственные товары подорожали в среднем на 4,3%, продукты — на 9,6%.

В апреле инфляция была ниже на 0,05%. Пика в этом году она достигла в марте, по итогам которого годовой рост цен составил 9,91%.

В министерстве экономического развития и инвестиционной политики Башкирии ожидают, что по итогам 2025 года инфляция снизится до 7,6%.

Идэль Гумеров