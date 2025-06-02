В минэкономразвития Башкирии ожидают инфляцию в 7,6% по итогам года

К декабрю этого года годовая потребительская инфляция в Башкирии должна составить до 7,6%. Наибольшей она будет в сегменте услуг (8,6%), рост цен на непродовольственные товары составит 6,6%, на продукты — 7,7%. Такие значения прогнозирует министерство экономического развития Башкирии (документ опубликован на сайте ведомства).

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По видам экономической деятельности наибольший рост цен ожидается в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха (на 14,5%) и в коммунальной сфере (на 13,9%). Медленнее всего цены вырастут в обрабатывающих производствах (на 4,6%).

По мнению минэкономразвития, с 2026-го по 2028 год цены каждый год будут расти на 4% (значение совпадает с целью Центробанка). Такие результаты ожидаются как в базовом, так и в консервативном варианте прогноза.

В апреле, по данным Национального банка Башкирии, годовая инфляция составила 9,55%.

Идэль Гумеров